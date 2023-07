Dacă nu vrei să petreci ore în șir pe drum spre munte sau spre mare pe timp de vară, parcurile din București și pădurile de lângă București sunt perfecte pentru un picnic în natură. Așadar, distanța este unul dintre principalele motive pentru care poți opta să mergi la picnic în București, nu foarte departe de casă.

Un picnic în natură vara este potrivit datorită beneficiilor pentru sănătate, conexiunii cu natura, relaxării și posibilității de a petrece timp de calitate cu cei dragi. Așa că pregătiți coșul cu mâncare și pătura și bucurați-vă de o zi minunată în mijlocul naturii.

De ce să mergi la un picnic în natură

Vara este anotimpul când natura strălucește în toată splendoarea sa. Un picnic în natură vă oferă ocazia de a vă bucura de frumusețea peisajelor, de a simți briza caldă și de a privi păsările care zboară. Acest lucru vă ajută să vă reconectați cu natura și să scăpați de agitația vieții de zi cu zi.

Petrecând timp în natură, veți inhala aer proaspăt, curat și oxigenat, ceea ce poate avea numeroase beneficii pentru sănătatea dumneavoastră. De asemenea, vara oferă mult mai multă expunere la soare, permițând organismului să producă mai multă vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar.

Un picnic în natură vă oferă oportunitatea de a scăpa de rutina zilnică și de a vă relaxa într-un mediu natural liniștitor. Privitul peisajelor frumoase și sunetul naturii vă pot ajuta să vă liniștiți mintea și să reduceți nivelul de stres.

Picnicul în natură vă oferă o oportunitate de a vă deconecta de la dispozitivele electronice și de a vă concentra pe interacțiunea cu mediul înconjurător și cu cei din jur. Această pauză digitală poate fi revigorantă și vă permite să vă concentrați mai mult asupra momentului prezent.

De asemenea, picnicul în natură este o activitate socială minunată. Puteți merge împreună cu familia, prietenii sau colegii de muncă și puteți petrece timp de calitate împreună. Este o modalitate excelentă de a întări relațiile și de a crea amintiri frumoase.

Dacă vrei să mergi la picnic, folosește-te de un ghid pentru organizarea unui picnic perfect în parc și află ce nu trebuie să-ți lipsească din geanta de picnic.

Locații de picnic în București

Înainte de a merge la un picnic în București, asigurați-vă că respectați regulile și regulamentele locale privind activitățile în aer liber, cum ar fi păstrarea curățeniei, aruncarea gunoaielor în coșurile de gunoi desemnate și evitarea zonelor sensibile sau interzise. De asemenea, luați în calcul că grătarul nu este permis decât în anumite locații, în conctrar riscați amenzi destul de mari.

Parcul Herăstrău

Este cel mai mare parc din București și oferă numeroase locuri potrivite pentru picnic. Aici veți găsi zone cu iarbă, alei umbroase, lacuri și terenuri de joacă pentru copii. Puteți închiria bărci cu vâsle sau biciclete pentru a explora parcul.

Parcul Cișmigiu

Un alt parc emblematic din București, Parcul Cișmigiu are o frumusețe aparte și o atmosferă liniștită. Există alei pitorești, lacul cu lebede și terenuri de joacă. Aici puteți alege o zonă liniștită pe malul lacului sau în umbra copacilor pentru a vă bucura de picnic.

Parcul Tineretului

Cu zone spațioase de iarbă și facilități pentru recreere și sport, Parcul Tineretului este o opțiune excelentă pentru un picnic în aer liber. Acest parc este popular în rândul localnicilor, oferind o ambianță plăcută și relaxantă.

Parcul Carol

Acest parc impresionant oferă spații largi cu iarbă, lacuri. Parcul Carol este un loc potrivit pentru a petrece o zi minunată în natură.

Parcul Titan

Cu alei pitorești, zone de joacă pentru copii și terenuri de sport, Parcul Titan este o altă opțiune pentru picnic în București. Parcul Titan sau IOR este unul dintre cele mai mari parcuri din București.

Parcul Drumul Taberei

Este un parc frumos și bine întreținut, care oferă zone verzi, locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport. Parcul Drumul Taberei este o destinație populară pentru picnic și recreere în aer liber.

Parcul Izvor

Acest parc se află în apropierea Palatului Parlamentului și oferă o priveliște frumoasă către acest monument impresionant. Există alei frumoase pentru plimbări și spații adecvate pentru picnic.

Parcul Plumbuita

Se află în cartierul Colentina și este amplasat pe malul lacului Plumbuita. Este declarat monument istoric și are 80 de hectare, având locuri de joacă pentru copii, o pergolă cu mese și scaune și un curs artificial îngust de apă cu câteva poduri. În plus, are un teren de fotbal, iar pe lac a fost construită o fântână arteziană modernă.

Parcul Crângași

Un alt parc încântător din București, Parcul Crângași oferă zone de verdeață și alei pitorești pentru o plimbare relaxantă și un picnic în aer liber.

Locații de picnic lângă București

Pădurea Cernica

Pădurea Cernica este o zonă naturală protejată și una dintre cele mai populare păduri în apropierea Bucureștiului. Bucureștenii o frecventează des pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta. De asemenea, este un loc preferat pentru iubitorii de grătare și picnicuri în aer liber. În apropiere se găsește Mănăstirea Cernica.

Pădurea Comana

Pădurea Comana, aflată lângă parcul de aventură poate un spațiu ideal pentru picnic și relaxare. În pădure găsiţi trasee turistice iar pe lac vă puteţi plimba cu barca.

Parcul Mogoșoaia

Dacă ajungi în weekend la Palatul Mogoșoaia, vei vedea multă lume venită la picnic, așadar, poți include acest parc în lista ta cu locații de picnic lângă București.

Pădurea Chitila

Pădurea Chitila, aflată pe malul Lacului Chitila, în apropiere de Palatul și Parcul Mogoșoaia, este o mică oază de verde și frumos, de liniște și relaxare. Pădurea este mai puțin vizitată decât Parcul, așadar, sunt șanse mari să vă puteți bucura de liniște chiar și în perioadele mai aglomerate.

Pădurea Băneasa

Pădurea Băneasa este unul dintre cele mai cunoscute păduri lângă București, de aceea odată cu vremea frumoasă poate deveni și foarte aglomerată. Totuși, merită să faceți o plimbare și chiar să vă luați timp pentru un picnic alături de cei dragi.

Pădurea Bolintin

Pădurea Bolintin este situată în județul Giurgiu și reprezintă cea mai extinsă pădure de stejari din România. Fiind declarată arie protejată, Pădurea Bolintin oferă o oportunitate minunată pentru a petrece timp în natură. Unul dintre principalele sale avantaje este absența aglomerației. Acest loc este ideal pentru cei care doresc să se depărteze de tumultul urban și să se relaxeze în mijlocul naturii.

Lacul Mihăilești

Lacul de acumulare de la Mihăileşti, judeţul Giurgiu, nu foarte departe de București, este cunoscut iubitorilor de natură și a celor cărora le plac activitățile în aer liber și este locul ideal pentru picnic. Dacă intenţionezi să faci şi un grătar trebuie să știi că aici există mai multe zone special amenajate.

Descoperă și alte păduri pe lângă București ideale pentru picnic.

Ce să conțină geanta pentru picnic

Pătură sau rogojină: Alege o pătură rezistentă la umiditate pentru a vă așeza și a vă relaxa în timpul picnicului.

Masă și scaune pliabile: Dacă nu agreezi ideea de a mânca pe o pătură, o idee bună și foarte confortabilă este reprezentată de un set cu masă și scaune pliabile. Sunt ușor de transportat și pot face diferența.

Coș sau geantă termică: Este important să aveți un recipient izolat pentru a păstra alimentele și băuturile reci sau calde. Un coș de picnic tradițional sau o geantă termică pot fi o alegere excelentă

Farfurii, tacâmuri și pahare: Include farfurii de hârtie sau din plastic rezistent, tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri) și pahare. Asigurați-vă că aveți suficiente seturi pentru fiecare persoană participată la picnic.

Servețele de hârtie: Acestea sunt esențiale pentru a vă șterge mâinile sau a proteja suprafața pe care mâncați.

Deschizător de sticle: Dacă intenționați să deschideți sticle de băuturi carbogazoase, vin sau alte lichide îmbuteliate, un deschizător de sticle este util.

Un cuțit de bucătărie mic și o planșetă de tăiat: Acestea pot fi utile pentru a tăia și a pregăti alimentele la fața locului.

Veselă și ustensile suplimentare: Dacă aveți intenția de a găti sau de a servi mâncăruri mai complexe, puteți lua în considerare adăugarea unor ustensile suplimentare, precum linguri de servit, spatule sau boluri.

Pungi de gunoi și șervețele umede: Asigurați-vă că sunteți pregătit pentru a face curățenie după picnic. Includeți pungi de gunoi pentru a colecta deșeurile și șervețele umede pentru a curăța mâinile sau suprafețele.

Băuturi și alimente: Nu uitați să luați cu voi băuturi și alimente pe placul vostru. Puteți opta pentru sandwich-uri, fructe, legume tăiate, gustări.

Jocuri: Dacă doriți să vă bucurați de activități în timpul picnicului, puteți lua cu voi mingi de fotbal, frisbee, cărți sau alte jocuri de societate pentru a vă distra în timpul șederii în aer liber.

