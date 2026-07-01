Pentru a evita surprizele neplăcute și pentru a optimiza fiecare oprire, am realizat un calcul complet pentru traseul standard cu plecare din București, prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse și vama Makaza, până în portul Keramoti.

Distanța totală de la București până la feribotul din Keramoti este de aproximativ 550 – 600 de kilometri, în funcție de ruta exactă aleasă, ceea ce înseamnă un total de circa 1.100 – 1.200 de kilometri pentru un drum dus-întors. La un consum mediu general de 7,5 litri la suta de kilometri, o mașină va consuma în jur de 85 – 90 de litri de carburant pentru întreaga vacanță, o cheltuială care poate fi redusă considerabil dacă este aplicată o strategie inteligentă de alimentare în punctele cheie de pe traseu.

Unde e cel mai convenabil să alimentezi pe traseu

Regula de aur pentru călătoria spre Grecia în această vară este evitarea alimentării pe insulă sau în stațiunile elene, unde prețurile la benzină și motorină sunt considerabil mai mari decât în România și Bulgaria.

În Grecia, prețul unui litru de carburant depășește frecvent pragul de 1,90 – 2,00 euro, în timp ce pe insule costurile sunt și mai ridicate din cauza logisticii de aprovizionare. De aceea, planificarea oprirlor la pompă în zonele de tranzit este cea mai bună decizie economică.

Prima alimentare masivă este recomandat să fie făcută chiar înainte de ieșirea din țară, în benzinăriile din Giurgiu, profitând de prețurile din România. Ulterior, Republica Bulgaria devine refugiul financiar ideal pentru șoferi. Carburantul în Bulgaria este extrem de avantajos, motiv pentru care trebuie să bifați două puncte strategice de reîncărcare. Primul punct se află imediat după trecerea podului peste Dunăre, în zona orașului Ruse, unde există stații mari ale lanțurilor internaționale precum OMV, Shell sau Lukoil.

Al doilea punct critic de alimentare este localizat în sudul Bulgariei, înainte de a trece granița prin vama Makaza. Orașele Haskovo și Kardzhali, sau stațiile peco poziționate pe drumul național cu câțiva kilometri înainte de frontieră, sunt ultimele locuri unde puteți cumpăra combustibil ieftin.

Umplerea rezervorului în această zonă vă va asigura autonomia necesară pentru toate deplasările de pe insula Thassos, fără a fi obligați să plătiți prețurile de lux din stațiunile grecești.

Cât costă drumul cu mașina din România până în Thassos în 2026 și unde să alimentezi de parcurs: viniete, taxe și costuri ascunse
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Taxe de drum, viniete și costul total pentru feribot

Pe lângă combustibil, bugetul de călătorie trebuie să includă taxele de pod, vinietele obligatorii și transportul maritim. La ieșirea din România, taxa pentru trecerea podului Giurgiu – Ruse este de 15 lei (aproximativ 3 euro), iar la întoarcere taxa percepută de partea bulgară este de 3 euro.

Odată intrați în Bulgaria, cumpărarea vinietei este obligatorie înainte de a porni la drum. Pentru o vacanță standard de o săptămână, cea mai potrivită opțiune este vinieta valabilă 7 zile, care costă aproximativ 7,6 euro la acest moment. Este important de notat că începând de la data de 1 august 2026, costul vinietelor în Bulgaria se majorează cu 30%, iar o vinietă valabilă 7 zile ar urma să coste 10 euro.

. Dacă sejurul depășește această durată, va trebui să achiziționați o vinietă de o lună sau două viniete de o săptămână. Este recomandat ca această taxă să fie plătită online, exclusiv de pe site-ul oficial BGTOLL, pentru a evita comisioanele nejustificate de la chioșcurile din vamă.

După traversarea Bulgariei și intrarea în Grecia prin vama Makaza, traseul până la Keramoti este în mare parte scutit de taxe rutiere majore, spre deosebire de rutele care duc spre Salonic sau Atena. Există o singură barieră de taxare pe autostrada Egnatia Odos, unde taxa este una modică, de aproximativ 2 euro pe sens.

Ultimul cost major de transport este feribotul din portul Keramoti către Limenas, capitala insulei Thassos. Această traversare este mai scurtă și considerabil mai ieftină decât cea din Kavala. Pentru o mașină standard și o familie, tariful mediu pentru o singură călătorie se situează în jurul valorii de 39 de euro, ceea ce înseamnă un total de aproximativ 78 de euro pentru drumul dus-întors.

Cât costă drumul cu mașina din România până în Thassos în 2026 și unde să alimentezi de parcurs: viniete, taxe și costuri ascunse
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Este extrem de important ca turiștii să fie atenți la îmbarcare, în special la plata în numerar, solicitând întotdeauna biletul fizic de la echipaj pentru a evita riscul de a fi obligați să plătească taxa a doua oară la debarcare din cauza lipsei dovezii din parbriz.

Trăgând o linie finală, costul total al drumului din România până în Thassos și înapoi, pentru vara anului 2026, se ridică la aproximativ 235 – 250 de euro (circa 1.150 – 1.250 de lei). Acest calcul include 135 de euro pentru combustibil (cu alimentare strategică în România și Bulgaria), 14 euro pentru taxe de drum și pod, și 78 de euro pentru feribotul dus-întors, reprezentând o valoare extrem de rentabilă pentru o întreagă familie.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
Revoltă în serviciile secrete americane. CIA și FBI blochează un plan controversat al lui Donald Trump, temându-se de un risc catastrofal
Adevarul.ro
Revoltă în serviciile secrete americane. CIA și FBI blochează un plan controversat al lui Donald Trump, temându-se de un risc catastrofal
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea – Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Stiri Mondene 18:30
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
ObservatorNews.ro
Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Mediafax.ro
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Politică 17:41
Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana României. Update exclusiv
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana României. Update exclusiv
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație