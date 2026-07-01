Pentru a evita surprizele neplăcute și pentru a optimiza fiecare oprire, am realizat un calcul complet pentru traseul standard cu plecare din București, prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse și vama Makaza, până în portul Keramoti.

Distanța totală de la București până la feribotul din Keramoti este de aproximativ 550 – 600 de kilometri, în funcție de ruta exactă aleasă, ceea ce înseamnă un total de circa 1.100 – 1.200 de kilometri pentru un drum dus-întors. La un consum mediu general de 7,5 litri la suta de kilometri, o mașină va consuma în jur de 85 – 90 de litri de carburant pentru întreaga vacanță, o cheltuială care poate fi redusă considerabil dacă este aplicată o strategie inteligentă de alimentare în punctele cheie de pe traseu.

Unde e cel mai convenabil să alimentezi pe traseu

Regula de aur pentru călătoria spre Grecia în această vară este evitarea alimentării pe insulă sau în stațiunile elene, unde prețurile la benzină și motorină sunt considerabil mai mari decât în România și Bulgaria.

În Grecia, prețul unui litru de carburant depășește frecvent pragul de 1,90 – 2,00 euro, în timp ce pe insule costurile sunt și mai ridicate din cauza logisticii de aprovizionare. De aceea, planificarea oprirlor la pompă în zonele de tranzit este cea mai bună decizie economică.

Prima alimentare masivă este recomandat să fie făcută chiar înainte de ieșirea din țară, în benzinăriile din Giurgiu, profitând de prețurile din România. Ulterior, Republica Bulgaria devine refugiul financiar ideal pentru șoferi. Carburantul în Bulgaria este extrem de avantajos, motiv pentru care trebuie să bifați două puncte strategice de reîncărcare. Primul punct se află imediat după trecerea podului peste Dunăre, în zona orașului Ruse, unde există stații mari ale lanțurilor internaționale precum OMV, Shell sau Lukoil.

Al doilea punct critic de alimentare este localizat în sudul Bulgariei, înainte de a trece granița prin vama Makaza. Orașele Haskovo și Kardzhali, sau stațiile peco poziționate pe drumul național cu câțiva kilometri înainte de frontieră, sunt ultimele locuri unde puteți cumpăra combustibil ieftin.

Umplerea rezervorului în această zonă vă va asigura autonomia necesară pentru toate deplasările de pe insula Thassos, fără a fi obligați să plătiți prețurile de lux din stațiunile grecești.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Taxe de drum, viniete și costul total pentru feribot

Pe lângă combustibil, bugetul de călătorie trebuie să includă taxele de pod, vinietele obligatorii și transportul maritim. La ieșirea din România, taxa pentru trecerea podului Giurgiu – Ruse este de 15 lei (aproximativ 3 euro), iar la întoarcere taxa percepută de partea bulgară este de 3 euro.

Odată intrați în Bulgaria, cumpărarea vinietei este obligatorie înainte de a porni la drum. Pentru o vacanță standard de o săptămână, cea mai potrivită opțiune este vinieta valabilă 7 zile, care costă aproximativ 7,6 euro la acest moment. Este important de notat că începând de la data de 1 august 2026, costul vinietelor în Bulgaria se majorează cu 30%, iar o vinietă valabilă 7 zile ar urma să coste 10 euro.

. Dacă sejurul depășește această durată, va trebui să achiziționați o vinietă de o lună sau două viniete de o săptămână. Este recomandat ca această taxă să fie plătită online, exclusiv de pe site-ul oficial BGTOLL, pentru a evita comisioanele nejustificate de la chioșcurile din vamă.

După traversarea Bulgariei și intrarea în Grecia prin vama Makaza, traseul până la Keramoti este în mare parte scutit de taxe rutiere majore, spre deosebire de rutele care duc spre Salonic sau Atena. Există o singură barieră de taxare pe autostrada Egnatia Odos, unde taxa este una modică, de aproximativ 2 euro pe sens.

Ultimul cost major de transport este feribotul din portul Keramoti către Limenas, capitala insulei Thassos. Această traversare este mai scurtă și considerabil mai ieftină decât cea din Kavala. Pentru o mașină standard și o familie, tariful mediu pentru o singură călătorie se situează în jurul valorii de 39 de euro, ceea ce înseamnă un total de aproximativ 78 de euro pentru drumul dus-întors.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Este extrem de important ca turiștii să fie atenți la îmbarcare, în special la plata în numerar, solicitând întotdeauna biletul fizic de la echipaj pentru a evita riscul de a fi obligați să plătească taxa a doua oară la debarcare din cauza lipsei dovezii din parbriz.

Trăgând o linie finală, costul total al drumului din România până în Thassos și înapoi, pentru vara anului 2026, se ridică la aproximativ 235 – 250 de euro (circa 1.150 – 1.250 de lei). Acest calcul include 135 de euro pentru combustibil (cu alimentare strategică în România și Bulgaria), 14 euro pentru taxe de drum și pod, și 78 de euro pentru feribotul dus-întors, reprezentând o valoare extrem de rentabilă pentru o întreagă familie.

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