„Clădirea noastră s-a prăbușit și nu am nicio veste de la familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj oricui i-ar fi putut vedea. Vreau să cred că nu erau acolo. Vă rog să vă rugați pentru familia mea, vă implor” , scria fotbalistul pe Instagram, înainte de a primi vestea devastatoare duminică. Soția sa, Yanina Maranella, și cei doi copii, Aaron și Ainhoa, au fost găsiți fără viață sub dărâmături.

Cutremurele, care au afectat 774 de clădiri, au provocat moartea a cel puțin 1.450 de persoane și peste 50.000 sunt încă date dispărute, conform președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. „În acest moment de imensă durere, ne alăturăm durerii care îl copleșește pe jucătorul nostru Lucas Trejo” , a transmis clubul Maritimo pe platforma X.

pic.twitter.com/4S01EADkcG — Club Sport Marítimo de La Guaira (@MaritimoLG) June 28, 2026

Potrivit relatărilor Blick, echipa Maritimo a pierdut și doi jucători juniori în această tragedie.

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