Destinația care încântă turiștii cu peisaje de vis

Clasat pe locul 16 în prestigiosul top Forbes al celor mai frumoase 50 de sate globale, Manarola impresionează prin autenticitatea și farmecul său unic.

Așezat în inima Cinque Terre, Manarola este adesea descris drept cel mai fotogenic sat din Italia.

În ciuda popularității sale crescânde, localnicii continuă să păstreze tradițiile vechi, de la pescuit la vin, menținând o atmosferă autentică ce încântă fiecare vizitator.

Obiective turistice de neratat în Manarola

Printre atracțiile principale se numără Biserica San Lorenzo, construită în 1338, cu ferestre gotice liguriene și marmură roz, și moara de apă restaurată, un simbol al originii numelui satului Magna Roea, care înseamnă „roată mare de apă”.

Plimbările pe Via Belvedere oferă panorame spectaculoase asupra Mării Mediterane, iar Via dellAmore, aleea îndrăgostiților, conectează Manarola de Riomaggiore, fiind una dintre cele mai romantice poteci din regiune.

În perioada sărbătorilor de iarnă, dealul Tre Croci devine gazda celei mai mari scene a Nașterii Domnului din lume, atrăgând turiști de toate vârstele și sporind farmecul satului.

Parte din Parcul Național Cinque Terre, Manarola oferă un cadru natural impresionant, cu 120 km de trasee de coastă, plantații de măslini și zone marine protejate.

Mașinile sunt interzise, păstrând autenticitatea și liniștea locului, ideală pentru drumeții, fotografii și relaxare în mijlocul naturii.

