Obezitatea este un combustibil pentru tumorile canceroase

Injecțiile care îi ajută pe oameni să slăbească rapid ar putea schimba complet medicina. Cercetătorii din întreaga lume au descoperit că aceleași substanțe care ajută la controlul greutății par să aibă un „efect secundar” fantastic, reduc riscul de apariție a mai multor tipuri de cancer.

La cel mai mare congres mondial dedicat cancerului (ASCO), medicii au prezentat date uluitoare. Pacienții care au folosit aceste medicamente au avut un risc cu 31% până la 50% mai mic de a dezvolta metastaze (răspândirea cancerului în organism) în cazul tumorilor la plămâni, sân, ficat sau colon, potrivit publicației italiene Panorama.

Obezitatea este, din păcate, ca un „combustibil” pentru tumori. Ea menține în corp o stare de inflamație permanentă și un nivel gradat de zahăr și hormoni care hrănesc celulele bolnave.

Când o persoană folosește aceste medicamente (numite medical agoniști ai receptorilor GLP-1) slăbește, ceea ce taie automat din „hrana” preferată a cancerului.

Cercetătorii cred că substanța nu doar elimină grăsimea, ci calmează inflamația din celule și modifică sistemul imunitar, făcând corpul mai puternic în face bolii.

„În România, obezitatea este încă privită adesea ca o problemă de voință sau de estetică, nu ca o boală cronică complexă, asociată cu inflamație sistemică persistentă, rezistență la insulină și dezechilibre hormonale”, explică as.univ.dr. Sorina Ispas, medic primar diabet, nutriție, boli metabolice.

„Astăzi știm că obezitatea reprezintă un factor de risc major pentru cel puțin 13 tipuri de cancer, inclusiv cancerul colorectal, mamar postmenopauză, endometrial, hepatic, pancreatic și renal. Prin urmare, tratamentul obezității nu înseamnă doar scădere în greutate, ci și reducerea riscului de complicații cardiovasculare, metabolice și oncologice pe termen lung.”

Ce spun cele mai mari studii din lume?

Efectele au fost analizate pe milioane de oameni, iar rezultatele publicate în cele mai respectate reviste medicale din lume arată clar o legătură protectoare:

Scădere masivă pentru 10 tipuri de cancer: Un studiu pe 1,6 milioane de pacienți cu diabet a arătat că cei care au luat aceste medicamente au făcut mult mai rar cancer de colon, de pancreas, ovarian sau uterin comparativ cu cei care făceau insulină.

Scut împotriva cancerului de colon: O altă cercetare a demonstrat că riscul de cancer colorectal scade semnificativ, și nu doar la persoanele cu obezitate, ci și la cele cu greutate normală.

Protecție generală: Analiza dosarelor a peste 85.000 de adulți supraponderali a confirmat o apariție mult mai rară a tumorilor, în special a celor uterine și ovariene.

Întrebată de Libertatea cum vede aceste rezultate, as.univ.dr. Sorina Ispas, medic diabet, nutriție, boli metabolice, confirmă importanța acestor date: „Rezultatele recente sunt extrem de interesante, deoarece sugerează că agoniștii receptorilor GLP-1, utilizați în prezent pentru diabet și obezitate, ar putea oferi beneficii care depășesc controlul glicemiei și scăderea în greutate. Consider că aceste rezultate schimbă modul în care privim tratamentul obezității. Nu mai vorbim doar despre kilograme în minus, ci despre o posibilă reducere a riscului pentru boli cardiovasculare, diabet și chiar anumite tipuri de cancer.”

Tratamentele medicamentoase în obezitate se combină cu regimul alimentar, iar dr. Ispas însă cu loc de piramida alimentară clasică recomandă modelul farfuriei Harvard.



Păstrăm prudența privind injecțiile de slăbit, dar avem speranță

În ciuda entuziasmului, comunitatea medicală ne recomandă să rămânem cu picioarele pe pământ. Toate aceste cercetări masive sunt observaționale, ceea ce înseamnă că medicii au analizat istoricul medical al unor pacienți, nu au făcut un experiment direct în laborator.

„Datele disponibile sunt promițătoare, însă trebuie interpretate cu prudență”, avertizează dr. Sorina Ispas. „Cele mai multe rezultate provin din studii observaționale pe baze de date foarte mari, nu din studii clinice randomizate concepute special pentru prevenția cancerului. Totuși, asocierea nu înseamnă cauzalitate, iar în prezent nu putem afirma că aceste medicamente previn cancerul sau metastazele”, a avertizat medicul.

Despre relația dintre agoniștii receptorilor GLP-1 și riscul de cancer, dr Ispas susține: ,,Concluzia principală este una prudentă: aceste medicamente nu par să crească riscul global de cancer, ceea ce este un mesaj important de siguranță. Totuși, meta-analiza nu demonstrează ferm că GLP-1 previn cancerul, deoarece majoritatea trialurilor incluse nu au fost concepute special pentru prevenția oncologică, iar durata de urmărire a fost limitată. Putem spune că datele actuale sunt încurajatoare, dar avem nevoie de studii prospective, pe termen lung, dedicate acestui obiectiv,”.

Referindu-se la fenomenul Mounjaro, medicii români atrag însă atenția că utilizarea acestor medicamente de slăbit fără supraveghere medicală implică riscuri majore. Dr. Oana Parlițeanu, medic diabet,nutriție, boli metabolice, avertizează: „Pacienții care iau aceste medicamente fără indicația medicului și fără un bilanț de evaluare preliminar, riscă apariția unor probleme grave de sănătate cum ar fi: pancreatita, colecistita, cancerul tiroidian sau sarcopenia”.

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