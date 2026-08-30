Eșec major pentru guvernul care făcuse din aderare un pilon major al programului său

Scrutinul constituie un eșec major pentru guvernul care transformase referendumul într-un pilon al mandatului său, dar și pentru Bruxelles. Prezența la vot a depășit-o pe cea de la recentele alegeri parlamentare. Premierul Kristrún Mjöll Frostadóttir a salutat participarea civică, recunoscând totodată că tabăra adversă s-a mobilizat superior și că strategia executivului nu a funcționat.

Protejarea cotelor de pescuit și refuzul cedării de suveranitate au dominat opțiunea cetățenilor

Scepticismul adânc înrădăcinat față de instituțiile europene a cântărit decisiv la urne. Oponenții au marșat pe suveranitatea națională și pe apărarea pescuitului, pilon vital al economiei insulare, potrivit analizei Politico.

Avertismentul că aderarea ar impune deschiderea apelor către flotele străine și pierderea controlului cotelor în cadrul Politicii Comune de Pescuit a surclasat promisiunile privind moneda euro sau scăderea costului vieții.

o vizită la licitația de pește (una dintre cele mai importante trei din Europa) și la sediul MariFish Inc., luni, 20 ianuarie 2025, în Oosten
Pescuitul îi desparte pe islandezi de UE, Foto: Profimedia

Semnalele de deschidere de la Bruxelles nu au convins, iar mediul rural a respins categoric dialogul, atingând aproape 63% împotrivă în nord-vest. Capitala a oferit un avans fragil taberei proeuropene, iar analiștii subliniază că dezbaterea a fost percepută ca un vot definitiv asupra aderării, blocând tema pentru o generație.

De ce rezultatul referendumului este o lovitură pentru Bruxelles

Aderarea Islandei ar fi reprezentat un semnal puternic de unitate europeană în fața tensiunilor geopolitice și a influenței tot mai mari a puterilor autoritare, precum Rusia și China. În plus, o prezență mai mare a UE în zona Arctică ar fi avut o valoare geostrategică semnificativă și ar fi putut da un impuls negocierilor cu alte state candidate, potrivit Politico.eu.

Chiar și cu un rezultat negativ, relațiile dintre Reykjavik și Bruxelles vor rămâne strânse. Guvernul islandez a transmis că, în absența unui acord pentru reluarea negocierilor, intenționează să consolideze cooperarea cu UE prin alte mijloace.

Presiunile comerciale ale lui Donald Trump nu i-au speriat pe islandezi

Această decizie reconfirmă relația complicată a Islandei cu blocul comunitar, începută în 2009 în plină criză financiară și sistată oficial în 2013. Guvernul a devansat consultarea tocmai din cauza tensiunilor externe generate de politicile comerciale agresive și noile tarife vamale ale lui Donald Trump.

Premierul a avertizat asupra riscului de izolare economică, iar declarațiile de la Washington privind Groenlanda au sporit neliniștea, însă temerile geopolitice nu au convins populația să cedeze controlul. Deși este membru fondator al NATO și găzduiește baze la Keflavík, Islanda a refuzat integrarea în UE. Islandezii au preferat statutul oferit de Spațiul Economic European, fără obligațiile de membru deplin.

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