După ce ani au locuit în Corbeanca, în afara Capitalei, Gabriela și Dani Oțil s-au mutat într-un apartament cu chirie, în Capitală. Soția prezentatorului TV a dezvăluit motivul pentru care au luat această decizie.

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„Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, povestea Gabriela Oțil pentru Spynews.ro, în urmă cu câteva luni.

Ce plan are Gabriela Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-a mutat cu familia în București

Deși nu este adepta schimbărilor, soția lui Dani Oțil a menționat că îi priește viața la oraș. Cuplul locuiește în zona de nord a Bucureștiului într-un apatament spațios. Vedeta a mărturisit că ea, soțul și copilul au destul loc în apartament, fiind comparabil cu spațiul de la vilă. Mai mult, s-a declarat încântată de deciza luată. Vedeta a spus și ce planuri are cu proprietatea din Corbeanca. Intenționează să o vândă? „Deocamdată nu! Am păstrat-o, mai mergem în weekend, își ține copilul jucăriile acolo. Dar nu cred că o să mai locuim acolo. O s-o scoatem la vânzare, la un moment dat”, a spus Gabriela Oțil pentru Click.

Foto: Instagram

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