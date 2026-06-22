O victorie strânsă, cu sprijin american

Cu un scor preliminar de 49,7% față de 48,7% obținut de Cepeda, victoria lui De la Espriella reflectă o divizare profundă a societății columbiene. „Tigrul”, cum este supranumit de susținători, a sărbătorit rezultatul în Barranquilla, în fața mii de oameni, declarând începutul unei „noi ere”. Într-un discurs susținut din spatele unui geam antiglonț, președintele ales a promis securitate și luptă neobosită împotriva „bandiților”, potrivit Blick.

Victoria sa nu a trecut neobservată la nivel global. Liderii din Argentina, Chile și Ecuador, țări aliniate politic cu Washingtonul, l-au felicitat rapid.

Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat pe platforma X importanța colaborării în domeniul securității și al combaterii imigrației ilegale.

He Won, BIG!https://t.co/UU6wgv0mdu



( TS: Jun 21 2026, 9:01 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/kNKdq8eMpp — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 22, 2026

În plus, Donald Trump a postat o fotografie cu De la Espriella pe rețeaua sa de socializare Truth, afirmând: „A câștigat și încă la o diferență semnificativă!”.

Au fost arse steaguri americane

Totuși, rezultatul alegerilor a stârnit proteste în mai multe orașe, inclusiv Cali și Bogotá. La Cali, manifestanții au ars steaguri americane și s-au confruntat cu forțele de ordine, pe fondul nemulțumirii față de victoria lui De la Espriella. Brandon, un tânăr de 19 ani, a declarat pentru AFP: „Nu vom susține acest guvern; nu mă reprezintă ca tânăr”.

Înfrânt la urne, candidatul de stânga Ivan Cepeda a anunțat că nu va recunoaște rezultatul până la finalizarea numărătorii oficiale.

El intenționează să conteste rezultatele din 33.000 de secții de votare. Cepeda, un aliat al fostului președinte Gustavo Petro, și-a construit campania pe promisiuni de continuare a negocierilor de pace cu organizațiile criminale și pe aprofundarea reformelor sociale, o abordare criticată de adversarii săi ca fiind ineficientă.

O politică de mână de fier

Abelardo de la Espriella și-a câștigat popularitatea cu discursuri dure împotriva gherilelor și a traficanților de droguri, într-o țară care rămâne cel mai mare producător mondial de cocaină.

Inspirat de lideri precum Nayib Bukele și Javier Milei, el a promis construcția unor mega-închisori și reducerea aparatului de stat cu 40%. El intenționează să colaboreze cu Statele Unite și Israel pentru a bombarda taberele de trafic de droguri.

În ciuda promisiunilor de a aduce securitate și prosperitate, criticii avertizează că abordarea sa ar putea agrava ciclul de violență din Columbia.

„Viitorul președinte va trebui să recunoască faptul că jumătate din țară nu este de acord cu el”, a afirmat Giovanna Pinzon, o psihologă de 46 de ani, pentru Blick. În lipsa unei majorități parlamentare, mandatul lui De la Espriella se anunță unul complicat.

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