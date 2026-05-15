Din Valea Domanului, direct în inima Europei

Fotbalul românesc a dat talente imense, dar puțini au reușit să emane autoritatea și respectul pe care Cristi Chivu le-a impus în cele mai selective campionate ale lumii. Povestea lui nu este despre noroc, ci despre o Supermentalitate care l-a ghidat prin momente critice, transformându-l dintr-un puști talentat din Reșița în „Regele Italiei”.

Rădăcinile lui Cristi Chivu sunt adânc înfipte în solul dur al Reșiței. Arhiva foto Libertatea dezvăluie un tânăr cu privire hotărâtă, care la doar 17 ani debuta pentru CSM Reșița. Moștenirea tatălui său, Mircea Chivu, a fost busola care l-a ghidat mereu.

„Era un copil care voia doar să joace fotbal”, spun deseori apropiații despre acea perioadă. Dar drumul a dus rapid spre Universitatea Craiova, unde Chivu a demonstrat că prima ligă este doar o etapă scurtă. Transferul la Ajax Amsterdam a fost momentul în care Europa a făcut cunoștință cu un fundaș de o eleganță rară, care la 22 de ani devenea deja căpitanul „lăncierilor”.

Superperformanță în Italia, la AS Roma și Inter Milano

Dacă Olanda a fost școala, Italia a fost scena unde Chivu a atins perfecțiunea. La AS Roma a devenit un idol, dar perioada Inter Milano l-a consacrat definitiv în istoria fotbalului mondial. Sub comanda lui José Mourinho, Cristi a făcut parte din „Tripla” istorică a lui Inter din 2010.

Imaginile cu Chivu purtând casca de protecție după accidentarea teribilă la cap rămân un simbol al sacrificiului suprem pentru echipă. Aceea a fost dovada unei Supermentalități care l-a făcut să revină pe teren atunci când mulți credeau că drumul său s-a sfârșit.

De la căpitan la antrenor, o evoluție firească pentru Cristi Chivu

Astăzi, Chivu nu mai poartă ghete de fotbal, ci costumul de antrenor, dar spiritul a rămas același. Performanțele sale în Italia nu sunt întâmplătoare. El aplică aceeași rigoare și pasiune care l-au ajutat să ridice trofeul UEFA Champions League deasupra capului. Pe 4 mai 2026, Chivu a câștigat cu Inter campionatul Italiei, iar pe 13 mai a câștigat Cupa Italiei, realizând astfel eventul în 2026.

Astfel, românul Cristi Chivu a intrat în istoria lui Internazionale Milano, fiind unicul care a reușit eventul atât din poziția de jucător, cât și din cea de antrenor.

