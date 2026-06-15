Den Gamle By, muzeul care te poartă prin 400 de ani de istorie

Premiul a fost acordat în cadrul ceremoniei EMYA (European Museum of the Year Award), desfășurată la Bilbao, în Spania. Centrul cultural danez a fost recompensat pentru contribuția sa remarcabilă la educație, incluziune socială și sustenabilitate.

Situat în Aarhus, al doilea cel mai mare oraș din Danemarca, Den Gamle By este un muzeu în aer liber dedicat istoriei și culturii urbane. Instituția își propune să aducă trecutul mai aproape de public prin experiențe interactive și expoziții care recreează viața cotidiană din diferite epoci.

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Vizitatorii pot explora perioade istorice cuprinse între anii 1600 și 2014, plimbându-se pe străzi pavate, intrând în locuințe specifice fiecărei epoci sau descoperind magazine și spații comerciale reconstituite fidel.

Potrivit organizatorilor, muzeul a fost creat „de oameni (obișnuiți) pentru oameni (obișnuiți)”, punând accent pe participarea comunității și pe accesibilitatea experienței culturale.

În momentul acordării premiului, Daniëlle Kuijten, copreședintă EMYA și membră a juriului, a explicat motivele care au stat la baza deciziei.

„O instituție de pionierat care reunește medii urbane istorice și contemporane pentru a aborda întrebări contemporane urgente, inclusiv migrația, sustenabilitatea și justiția socială”, a declarat aceasta.

Potrivit juriului, muzeul din Aarhus nu oferă doar o incursiune în trecut, ci creează contexte de reflecție asupra unor teme actuale, precum incluziunea, responsabilitatea față de mediu și coeziunea socială.

Un bilet de intrare pentru adulți costă 205 coroane daneze (echivalentul a 27 de euro). Copiii și tinerii sub 18 ani au intrare gratuită, potrivit site-ului muzeului.

Sustenabilitatea, una dintre temele centrale ale muzeului

Unul dintre elementele apreciate de juriu a fost implicarea activă a instituției în promovarea practicilor sustenabile.

„Sustenabilitatea este o temă din ce în ce mai răspândită în activitățile nou dezvoltate ale muzeului, care includ cultivarea și promovarea soiurilor de plante tradiționale, cursuri de grădinărit și ateliere despre îmbrăcăminte și repararea clădirilor”, au transmis reprezentanții EMYA.

Prin aceste inițiative, Den Gamle By demonstrează că muzeele pot deveni spații de educație practică și de implicare civică, depășind rolul tradițional de păstrătoare ale patrimoniului.

Juriul a evidențiat și modul în care muzeul colaborează cu voluntarii și cu membrii comunității locale.

„Voluntarii joacă un rol central, contribuind cu cunoștințe de specialitate și experiență personală la narațiunile explorate, în timp ce proiectele participative integrează muzeul profund în viața civică”, se arată în motivația premiului.

Această abordare a transformat Den Gamle By într-un spațiu viu, aflat într-o continuă evoluție, în care trecutul este reinterpretat prin prisma provocărilor prezentului.

Ce alte muzee au fost premiate la EMYA 2026

În cadrul aceleiași ceremonii au fost acordate și alte distincții importante:

Young V&A din Londra (Regatul Unit) a primit Premiul Muzeului Consiliului Europei;

(Regatul Unit) a primit Premiul Muzeului Consiliului Europei; Institutul Muzeului Nebuniei din Trate (Slovenia) a câștigat Premiul Kenneth Hudson pentru Curaj Instituțional și Integritate Profesională;

(Slovenia) a câștigat Premiul Kenneth Hudson pentru Curaj Instituțional și Integritate Profesională; Muzeul Civilizației Rurale din Mendrisiotto , din Stabio (Elveția), a primit Premiul pentru Primire, Incluziune și Apartenență;

, din Stabio (Elveția), a primit Premiul pentru Primire, Incluziune și Apartenență; Muzeul AlpenStadt din Sonthofen (Germania) a fost recompensat pentru Participare și Implicare Comunitară;

(Germania) a fost recompensat pentru Participare și Implicare Comunitară; Muzeul de Arte Vizuale Malva din Lahti (Finlanda) a câștigat Premiul pentru Sustenabilitate de Mediu.

În plus, mai multe instituții culturale din Germania, Elveția, Estonia și Grecia au primit mențiuni speciale din partea juriului.

Co-președinții juriului au subliniat că toate muzeele premiate au în comun dorința de a răspunde provocărilor societății moderne.

„Câștigătorii premiilor din 2026 reflectă o gamă largă de priorități tematice, zone geografice și metode de lucru. Ceea ce îi unește este angajamentul față de schimbare: de a pune sub semnul întrebării narațiunile consacrate, de a aborda istorii dificile și de a consolida relevanța socială a instituțiilor lor”, au transmis aceștia.

Următoarea ediție a Premiului Muzeul European al Anului va avea loc la Berna, în Elveția, pe 30 mai 2027.

Un nou clasament internațional realizat pe baza unui sondaj la care au participat peste 24.000 de locuitori ai orașelor arată care sunt destinațiile cu cele mai apreciate muzee și galerii din lume în 2026.

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