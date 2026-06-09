Paris, Madrid și Londra domină topul muzeelor

În categoria „muzee”, Parisul se află pe primul loc, cu un nivel de aprobare de 97%, fiind considerat lider mondial al instituțiilor culturale. Pe locul al doilea se află Madrid, cu 90%, iar Londra completează podiumul, cu 88%.

În clasamentul extins al celor mai bune orașe pentru muzee mai apar New York, Chicago, Florența, Praga, Budapesta, Viena și Lisabona.

Potrivit Time Out, succesul acestor orașe este influențat de accesibilitatea muzeelor, multe dintre ele oferind intrare gratuită, dar și de diversitatea colecțiilor și calitatea expozițiilor.

Franța a atras venituri record de 77,5 miliarde de euro din turism. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Cele mai bune orașe pentru muzee în 2026

Paris, 97% Madrid, 90% Londra, 88% New York, 85% Chicago, 79% Florența, 78% Praga, 77% Budapesta, 76% Viena, 76% Lisabona, 73%

Londra conduce la capitolul galerii de artă

La categoria galerii, clasamentul se schimbă. Londra ocupă primul loc, cu 81% apreciere din partea localnicilor, urmată de Paris și New York, ambele cu 68%.

Muzeul de Istorie Naturală din Londra atrage o mulțime de turiști din toate colțurile lumii. Foto: Ioana Ion

În top 10 mai intră orașe precum Florența, Madrid, Edinburgh, Roma, Melbourne, Praga și Washington DC.

Cele mai bune orașe pentru galerii în 2026

Londra, 81% Paris, 68% New York, 68% Florența, 63% Madrid, 61% Edinburgh, 61% Roma, 60% Melbourne, 60% Praga, 58% Washington DC, 56%

Capitala culturală a Europei rămâne disputată

Deși Parisul domină muzeele, iar Londra conduce la galerii, cele două capitale europene rămân în competiție directă pentru statutul de „capitală culturală globală”, fiecare excelând în domenii diferite.

De altfel, Londra a fost desemnată, potrivit sondajului Time Out realizat pe 24.000 de respondenți, cel mai bun oraș din lume pentru cultură.

Între timp, Parisul găzduiește cel mai vizitat muzeu din lume. Un bilet de intrare standard la Luvru pornește de la 22 de euro.

Pentru a vizita British Museum, National Gallery, National History Museum și alte galerii de renume ce pot fi vizitate în Londra și nu numai, nu trebuie să plătești bilet de intrare. Însă Anglia ar putea introduce taxe de intrare pentru turiștii străini la marile muzee.

Clasamentul realizat de Time Out arată că preferințele localnicilor joacă un rol esențial în evaluarea vieții culturale, nu doar numărul de instituții sau faima acestora.

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