Regula „prosopului gratuit” pe plajele grecești

Sezonul estival a început oficial în Grecia, iar autoritățile elene au introdus o serie de măsuri care schimbă modul în care vor arăta plajele și felul în care sunt controlate închirierile turistice. Cei care își petrec vacanța în stațiuni din Halkidiki, Riviera Olimpului sau pe insulele ionice ar putea observa modificări importante față de anii anteriori.

Cea mai vizibilă schimbare este aplicarea așa-numitei reguli a „prosopului gratuit”. Conform legislației elene, cel puțin 70% din suprafața fiecărei plaje trebuie să rămână liberă de șezlongurile și umbrelele amplasate de baruri, restaurante sau alte afaceri turistice.

În cazul plajelor aflate în zone protejate din punct de vedere ecologic, procentul crește la 85%.

Măsura are scopul de a asigura accesul liber al publicului la plajă și de a limita ocuparea excesivă a litoralului de către operatorii comerciali.

Aplicația MyCoast și monitorizarea cu drone

Pentru a verifica respectarea noilor reguli, Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia utilizează aplicația mobilă MyCoast. Prin intermediul acesteia, turiștii pot verifica dacă operatorii care închiriază șezlonguri dețin autorizațiile necesare și dacă ocupă suprafețe conforme cu prevederile legale.

În plus, autoritățile folosesc drone pentru monitorizarea plajelor. Operatorii care încalcă regulile riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 60.000 de euro și, în anumite situații, suspendarea activității. Pentru turiști, aceste măsuri ar putea însemna mai mult spațiu disponibil pentru amplasarea propriilor prosoape și umbrele, dar și o posibilă creștere a tarifelor pentru șezlonguri în zonele unde capacitatea a fost redusă.

Controale mai stricte pentru proprietarii care închiriază locuințe

În paralel cu măsurile privind plajele, autoritățile fiscale elene au intensificat verificările privind închirierea locuințelor în regim turistic.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, controalele vizează inclusiv proprietarii străini care dețin apartamente sau case de vacanță în Grecia și le închiriază fără declararea veniturilor.

Autoritățile fiscale utilizează sisteme informatice care compară date privind consumul de energie electrică și apă cu declarațiile fiscale ale proprietarilor. Dacă o locuință este declarată ca fiind folosită exclusiv în scop personal, dar înregistrează un consum ridicat în perioada sezonului turistic, aceasta poate fi selectată pentru verificări suplimentare. Potrivit informațiilor disponibile, sesizările venite din partea vecinilor reprezintă, de asemenea, o sursă importantă pentru identificarea cazurilor de închiriere nedeclarată.

Amenzi pentru închirierea nedeclarată

Persoanele care oferă cazare turiștilor fără respectarea obligațiilor fiscale riscă sancțiuni financiare semnificative. Pentru a evita eventualele probleme, proprietarii care închiriază locuințe pe termen scurt sunt sfătuiți să utilizeze platforme oficiale precum Airbnb și Booking.com și să declare veniturile obținute conform legislației fiscale din Grecia.

Autoritățile elene au anunțat că inspecțiile au fost intensificate încă de la începutul lunii iunie, în contextul unui sezon turistic care se anunță unul dintre cele mai aglomerate din ultimii ani.

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