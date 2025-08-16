Riscuri pentru sănătate

Mai exact, experții spun că bacteriile se pot înmulți rapid în sticlele de apă deschise, chiar și la temperatura camerei.

Un studiu arată că germeni precum Staphylococcus aureus pot prolifera în doar 48 de ore.

Situația se agravează în interiorul mașinilor, unde temperaturile sunt adesea mai ridicate decât în exterior.

„Dacă nu ești sigur dacă apa este încă bună, nu o bea”, avertizează neurologul Jamie Ross .

Bacteriile, mucegaiul și drojdia pot contamina apa în câteva ore, mai ales dacă sticla a fost deja deschisă.

Un alt studiu confirmă că la 25°C, microorganismele se dezvoltă în numeroase băuturi, inclusiv în apa din sticle de plastic, în decurs de două săptămâni. Procesul este accelerat în mașinile expuse la soare.

Astfel, în sticlele te apă de plastic, lăsate în mașină, este un adevărat „cocktail de bacterii”, conform sursei citate.

Substanțe chimice eliberate în apă

Majoritatea sticlelor de unică folosință sunt fabricate din PET.

Epidemiologul Nicole Deziel a dezvăluit: „Când PET-ul este expus la căldură și la lumina soarelui, substanțe precum bisfenolul A și ftalații se pot infiltra în apă.”

Aceste substanțe sunt considerate perturbatori endocrini și pot avea efecte negative pe termen lung.

La fel de nesănătos este și să încălzești mâncarea la microunde în recipiente de plastic.

„Aceștia sunt considerați perturbatori endocrini și se suspectează că ar putea cauza probleme de sănătate pe termen lung – chiar dacă diverse autorități consideră că utilizarea lor actuală este sigură.”

Microplastice în apă

Cercetătorii au descoperit particule de microplastic în 93% din sticlele de plastic testate în 2018. Căldura și radiațiile UV degradează plasticul, eliberând particule și mai mici în apă.

Efectele microplasticelor asupra sănătății nu sunt încă pe deplin înțelese. Totuși, un studiu din 2025 a identificat prezența acestora în organe vitale precum rinichi, ficat și creier.

Experții recomandă evitarea consumului de apă din sticle de plastic lăsate la căldură. Este preferabilă utilizarea recipientelor din oțel inoxidabil sau sticlă, care nu eliberează substanțe chimice.

„Pur și simplu există prea mulți factori necunoscuți. Și când ți-e sete, este mai bine să mergi la sigur decât să-ți pară rău.”, concluzionează neurologul Jamie Ross.