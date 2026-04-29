Festivalul de goluri a fost deschis de Harry Kane din penalty în minutul 17, însă parizienii au revenit rapid la conducerea jocului. Mai întâi a venit egalarea în minutul 24 prin reușita lui Kvaratskhelia, urmată rapid de golul lui Joao Neves din minutul 33 care i-a adus pe parizieni în avantaj.

Deși Michael Olise a restabilit egalitatea pentru Bayern în minutul 41, PSG a intrat la vestiare cu 3-2 după penalty-ul transformat de Dembele în minutul 45+5.

Repriza secundă a fost dominată inițial de forcingul gazdelor, care s-au desprins la 5-2 prin reușitele lui Kvaratskhelia (minutul 56) și Dembele (minutul 58), însă Bayern a replicat rapid prin golurile semnate de Upamecano în minutul 65 și Luis Diaz în minutul 68. Francezii au fost din nou aproape de gol, Mayulu lovind bara în minutul 87.

Deși bavarezii au forțat revenirea prin execuțiile lui Olise, Upamecano și Luis Diaz, defensiva franceză a rezistat asaltului, lăsând soarta calificării deschisă pentru un retur ce se anunță incendiar în Germania.

Echipele de start în PSG – Bayern Munchen:

PSG: Safonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – D. Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, F. Ruiz, Zabarnyi

Antrenor: Luis Enrique

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

Rezerve: Ulreich, Urbig, Pavic, Ofli, Laimer, Min-Jae, Jackson, Ito, Goretzka

Antrenor: Aaron Danks (Vincent Kompany este suspendat)