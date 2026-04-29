Banca Mondială prognozează o creștere de 24% a prețurilor la energie în 2026, cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Ucraina, pe fondul șocurilor provocate de războiul din Iran asupra piețelor globale.
Între timp, violențele cresc în Liban, unde armata israeliană a bombardat poziții Hezbollah și a distrus tuneluri subterane, atacuri în care au murit cel puțin opt oameni.
Zborurile dintre Teheran și Moscova au fost reluate după o pauză de două luni
Zborurile comerciale între Teheran și Moscova au fost reluate marți, după o suspendare de două luni cauzată de conflictul regional, conform agenției de presă IRNA. Decizia vine imediat după întâlnirea dintre ministrul iranian de externe și președintele Vladimir Putin, compania Mahan Air urmând să opereze acum curse regulate de trei ori pe săptămână pentru a restabili conexiunea aeriană dintre cele două state.
Replica lui Donald Trump pentru Friedrich Merz după ce acesta a criticat strategia SUA
Președintele Donald Trump l-a taxat dur pe cancelarul german Friedrich Merz, după ce acesta din urmă a declarat că liderii de la Teheran „umilesc” Statele Unite în timpul negocierilor pentru oprirea conflictului. Trump l-a acuzat pe liderul de la Berlin că nu înțelege gravitatea situației, afirmând în mod eronat că Merz ar accepta ca Iranul să dețină arme nucleare.
„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Habar n-are despre ce vorbește!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.
Tensiunile au escaladat după ce cancelarul german a pus sub semnul întrebării strategia de retragere a SUA și a criticat lipsa de rezultate a oficialilor americani în discuțiile purtate în Pakistan, subliniind astfel falia tot mai adâncă dintre Washington și aliații europeni din NATO.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.