O femeie dependentă de alcool de la 12 ani a reușit să se oprească la 44 de ani, după ce a suferit 5 AVC-uri. O injecție i-a salvat viața.

„Prietena” de pahar a tatălui alcoolic

Un pahar de bourbon pe jumătate plin și un diagnostic devastator. La vârsta de 44 de ani, Katie Rosier se afla în fața celei mai importante și înfricoșătoare decizii din viața ei. Abia externată din spital, unde medicii îi montaseră un stent la inimă pentru a-i salva viața, femeia purta deja amprenta grea a cinci accidente vasculare cerebrale (AVC) suferite în ultimii ani.

Stătea în tăcere, privea băutura din pahar și înțelegea, poate pentru prima dată, că se află la granița dintre viață și moarte, relatează Business Insider. Ultimatumul nu venea de la medici și nici de la familie, ci din propria conștiință: fie renunța definitiv la alcool, fie acel pahar avea să fie unul dintre ultimele.

A început să bea la 12 ani cu tatăl său și a fost condamnată de trei ori pentru conducere sub influența alcoolului. Povestea femeii care s-a luptat decenii cu dependența de alcool este tulburătoare.

După moartea mamei sale, casa părintească a devenit rapid un mediu toxic. Cei zece frați mai mari plecaseră deja la casele lor, lăsând-o singură alături de tatăl său, un bărbat care se refugia la rândul lui în alcoolism.

De la vin ieftin la tărie și probleme cu legea

Traseul a fost unul predictibil, după cum mărturisește chiar ea. Alcoolul a intrat în viața ei sub forma băuturilor ușoare, precum vinul ieftin sau berea, însă toleranța crescută a împins-o rapid către băuturi tari – vodcă și whiskey. Ceea ce începuse ca o metodă de anesteziere a durerii provocate de pierderea mamei s-a transformat într-o dependență severă care i-a scăpat complet de sub control.

Efectele băuturii s-au văzut rapid și în plan juridic. În decurs de nouă ani, femeia a adunat trei condamnări pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Prima sancțiune a primit-o la doar 17 ani.

Patru ani mai târziu, la 21 de ani, a fost la un pas de o tragedie uriașă, când a evitat la limită impactul cu un autoturism al poliției în timp ce se afla la volan în stare de ebrietate. A treia condamnare a venit la 26 de ani.

Din cauza acestor abateri repetate și extrem de periculoase de la lege, femeia a executat două pedepse cu închisoarea, experiențe care însă nu au reușit, la acel moment, să o determine să renunțe la viciu.

Alcoolul la locul de muncă și încercarea de a-și reconstrui viața

Dependența i-a afectat grav și cariera profesională. Femeia ajunsese să consume alcool chiar și în timpul programului de lucru, stare care îi făcea imposibilă îndeplinirea atribuțiilor zilnice. În cele din urmă, degradarea fizică și psihică a determinat-o să renunțe la locul de muncă, adâncindu-se și mai mult în izolare.

Cu toate acestea, într-un moment de luciditate și prin eforturi uriașe, a reușit să își reia cursurile și să își finalizeze studiile. În anul 2017, performanța ei academică i-a adus o nouă șansă pe piața muncii, obținând un post stabil în domeniul achizițiilor.

Însă, deși la suprafață viața ei părea să intre pe un făgaș normal, bătălia internă nu era câștigată. Băutura continua să fie o prezență constantă în viața ei de zi cu zi, prefigurând o criză de sănătate extrem de gravă ce avea să apară ani mai târziu.

A rămas fără locuință

În vara anului 2021, Katie ajunsese să nu mai aibă un acoperiș deasupra capului, motiv pentru care a locuit 4 luni într-un adăpost al „Armatei salvării”. Apoi a primit o locuință, parțial din cauza diagnosticului de insuficiență cardiacă. A continuat să bea încă 12 luni, până după operația de stent suferită în august 2022.

După câteva zile însă, privind paharul pe jumătate plin, și-a dat seama că trebuie să se oprească. A sunat la mai multe centre de reabilitare și s-a internat pe 20 septembrie 2022 – începutul unei noi vieți

Depinde de o injecție lunară

„Procesul de dezintoxicare nu a fost distractiv, dar am trecut prin el. Am avut ședințe intensive cu psihiatri și consiliere cu alți dependenți." Un medic i-a sugerat o injecție cu Vivitrol, un medicament care tratează dependența de alcool afectând căile opioide din creier.

„Se spune că este nevoie de 21 de zile de sobrietate pentru claritate. Pentru mine, a fost nevoie de trei zile. Nu mai tânjeam după o bere sau după gustul de whiskey. Nu îmi mai ocupa mintea." a povestit Katie.

De patru ani, de când urmează tratamentul, femeia spune că „întreaga lume s-a deschis”. Și-a redescoperit pasiunea pentru pinball și s-a alăturat unei ligi.

„Unele turnee au loc în baruri – fostele mele localuri preferate. Dar nu mă deranjează deloc. Oamenii beau în jurul meu, dar nu am fost tentată de la începutul injecțiilor. Glumesc că, dacă mi-aș permite, aș cumpăra tuturor celor cu probleme de alcool o injecție – una cu medicament, nu cu whiskey. A funcționat pentru mine și sper să facă la fel și pentru alții", spune femeia.