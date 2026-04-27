Echipele calificate în turneul Final Four al EHF Champions League 2026 sunt: Gyor, Metz, CSM București și Brest.

CSM București, campioana României, a ajuns în semifinale după ce a învins Team Esbjerg în sferturi (25-26, 37-27). Echipa bucureșteană, deținătoare a trofeului din 2016, revine în Final Four după o absență de opt ani, ultima prezență fiind în 2018, când a obținut bronzul.

O altă echipă românească, Gloria Bistrița, a bifat o premieră istorică, ajungând în sferturi după ce a învins Ikast (35-34, 37-28). Gloria a fost eliminată de Brest Bretagne (35-35, 36-30).

În competiția junioarelor U17, CSM București va deschide Turneul F4 pe 6 iunie, într-un duel cu Gyor ETO, potrivit tragerii la sorți. Cealaltă semifinală va opune FTC Budapesta și DVSC Debrecen.

De menționat, EHF Youth Club Trophy are loc pentru prima dată la această categorie de vârstă feminină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE