Ora Meridianului Greenwich (GMT) - cum a apărut și cum a fost stabilit ca reper meridianul Greenwich

În articolul de față îți vom spune cum a fost stabilit meridianul Greenwich ca meridian universal pentru măsurarea timpului.

Cum a devenit ora GMT (Ora Meridianului Greenwich) oră feroviară în Marea Britanie?

Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, zeci de meridiane zero diferite erau folosite pentru numărare, inclusiv meridianele Paris și Pulkovo. Acest lucru crea confuzie în sistemului de transport maritim, comerț și comunicații în întreaga lume.

În acea perioadă, aproape fiecare oraş din lume avea propriul fus orar local, definit de Soare. Nu existau convenţii naţionale sau internaţionale pentru măsurarea timpului.

Cu alte cuvinte, nu existau timing-uri standard pentru momentul în care începea și, respectiv, se termina ziua sau ce lungime ar putea avea o oră. Pe lângă GMT (n.n. – Greenwich Mean Time) au mai existat și Bristol Mean Time (decalaj de 10 minute față de GMT) și Cardiff Mean Time (decalaj de 13 minute în față de GMT).

Dar, odată cu dezvoltarea reţelelor de cale ferată şi de comunicaţie din anii 1850 și 1860, era clar că mapamondul avea nevoie urgentă de un standard internaţional de măsurare a timpului.

Ca urmare a reușitei marinailor, companiile feroviare britanice au introdus o singură oră standard în rețelele lor. În decembrie 1847, ora GMT a fost adoptată în Marea Britanie de către „Railway Clearing House”.

Până la mijlocul anilor 1850, aproape toate ceasurile publice din Marea Britanie erau setate la ora medie Greenwich și în cele din urmă a devenit ora legală a Marii Britanii, în 1880.

Tu știi unde rasare Soarele prima data pe glob?

Cum a fost stabilit ca reper meridianul Greenwich?

Astfel, la inițiativa președintelui american de atunci, Chester A. Arthur, la 13 octombrie 1884, delegații din 25 de țări s-au reunit la Washington pentru Conferința Internațională a Meridianului.

Cu această ocazie, meridianul din Greenwich a fost stabilit ca punct de referință pentru calcularea orei pe glob. Folosirea acestuia avea să faciliteze atât navigația pe mare, cât și comerțul care atinseseră niveluri importante de dezvoltare în acea perioadă.

Totodată, a fost stabilită ora 00:00 GMT la amiază, desemnând., astfel, începutul unei zile solare de 24 de ore.

În 1925, sistemul de numerotare GMT a fost modificat, astfel încât ziua începea la miezul nopţii. Schimbarea a generat la acel moment unele confuzii, însă trei ani mai târziu Uniunea Astronomică Internaţională avea să înlocuiască termenul de „timp standard al meridianului 0” cu cel de ”oră universală”.

Din 1972 s-a trecut la folosirea Timpul Universal Coordonat sau CUT (n.n. – Coordinated Universal Time). Standardul internaţional de timp reglementează ceasurile din întreaga lume, delimitând un grup de secunde în minute, ore, zile, luni şi ani.

Acesta se bazează pe timpul atomic, o metodă de măsurare a timpului în funcţie de frecvenţa vibraţiilor într-un atom. Ziua CUT a fost definită ca având 86.400 secunde.

De ce a fost ales ca reper merdicianul Greenwich?

În desemnarea meridianului Greenwich ca punct de referință pentru calcularea orei pe glob au cântărit decisiv două aspecte extrem de importante.

Primul dintre acestea a fost faptul că Statele Unite ale Americii desemnaseră deja Greenwich ca bază pentru propriul sistem naţional de fus orar. Al doilea fost că, la sfârşitul secolului al XIX-lea, peste 70 % din comerţul mondial depindea la acea vreme de graficele de mare care foloseau Greenwich ca prim meridian.

Decizia finală s-a bazat pe argumentul potrivit căruia desemnarea meridianului Greenwich drept longitudinee 0° prin convenție ar fi avantajoasă pentru cel mai mare număr de oameni. Prin urmare, Primul Meridian de la Greenwich a devenit centrul orei mondiale și baza sistemului global de fusuri orare.

S-a recomandat ca linia meridiană să indice 0 ° longitudine. Prin urmare, acest lucru a devenit și începutul Zilei Universale. Linia meridiană este marcată de firele încrucișate din ocularul telescopului „Airy Transit Circle” de la Observatorul astronomic din Greenwich.

În același timp, navigația internațională opera deja majoritar cu ajutorul unor hărți maritime care luau ca punct de repet acest meridian. În plus, Londra era pe atunci cel mai mare port din lume. În anii următori, statele ți-au stabilit orele legale referindu-se la Greenwich și la sistemul cu 24 de fusuri orare.

Excepție a făcut Franța, dată fiind vechea sa rivalitate cu Anglia. Astfel, Hexagonul insitutia propria sa oră legală în anul 1891 având ca referință meridianul Parisului, care avea un decalaj față de Greenwich de… 9 minute!

Observatorul Astronomic Greenwich

Cum se calculează fusul orar?

Termenul fus a fost preluat din geometrie și reprezintă regiunea de pe o sferă delimitată de două semicercuri mari ale căror diametre coincid.

Lungimea unei paralele este de 360° de longitudine, iar suprafața terestră este divizată în 24 de fusuri orare (adică numărul de ore în care Pământul se rotește în jurul propriei axa – o zi). Asta înseamnă că de fiecare parte a meridianului Greenwich sunt 12 meridiane, fiecare fiind situat la o distanță de 15°.

Primul fus orar este cel în mijlocul căruia se află meridianul de 0°, adică meridianul Greenwich. Acest fus orar are ora GMT sau CUT.

Pornind de la meridianul Greenwich, pentru a calcula ora zilei în fiecare regiune a lumii, trebuie să adăugăm câte o oră spre Est și să scădem câte o oră spre Vest.

Click pe fotografie pentru a mări

Fus orar pe glob

11 curiozități despre meridianul Greenwich

Pronunția corectă a meridianului Greenwich nu este [grinwič], așa cum este rostit în mod greșit de foarte mulți oameni, ci [greneč], cu [r] slab sesizabil și accent pe prima silabă.

Fusul orar 12 este diametral opus fusului orar 0 deoarece este străbătut de Linia internațională de schimbare a datei, care corespunde parțial cu meridianul de 180°. De la Greenwich, spre est, până la Linia internațională de schimbare a datei, se vor adăuga 12 ore, iar spre vest se vor scădea 12 ore. Asta înseamnă între cele două jumătăți va fi o diferență de o zi. Spre exemplu, când în insulele din est (Howland, Baker) va fi marți, ora 16:00, în insulele din vest (Noua Zeelandă sau Fiji) va fi aceeași oră, dar miercuri!

Greenwich a fost locul unde s-au filmat pelicule celebre la Hollywood. Aici au fost filmate scene din „Thor: The Dark World”, „Pirates of the Caribbean 4”, „Four Weddings and a Funeral” și „Patriot Games”. În acest din urmă film, acțiunea are loc de fapt la… Washington!

În Greenwich există Palatul Placentia, fostă reședință pentru monarhii Regatului Marii Britanii. Aici s-au născut Regina Elisabeta I și Regele Henric al II-lea.

Există un tunel pietonal săpat pe sub sub râul Tamisa, cu o lungime de peste 1.200 de metri, care leagă Greenwich de Insula Câinilor din Londra. Peste 1,5 milioane de oameni folosesc acest pasaj în fiecare an.

Vizitatorii Observatorului astronomic din Greenwich pot sta simultan în emisfera estică şi în cea vestică, de o parte şi de alta a meridianului zero.

Multe dintre ceasurile de mână au, pe lângă indicatoarele obişnuite pentru secunde, minute şi ore, un alt indicator pentru a indica timpul „de acasă”. Acesta îi dă posesorului posibilitatea să-și regleze oricând ceasul după ora locală a zonei unde călătoreşte, fără să piardă ora zonei unde locuiește.

Ceasul „Shepherd” care poate fi văzut la porțile Observatorului astronomic din Greenwich a fost primul ceas care a arătat ora GMT, în anul 1852.

Țara care este întinsă pe cele mai multe fusuri orare este Rusia. Aceasta acoperă, teoretic, 12 fusuri orare, însă diferența dintre extremități este de 10 ore (GMT + 2 h la Kaliningrad și GMT + 12 h în Kamceatka și strâmtoarea Bering). Rusia este urmată de Canada (cinci fusuri orare) și SUA (patru fusuri orare).

China este singura țară din lume care nu ține cont de desfășurarea sa pe longitudine. Deși acoperă cinci fusuri orare, pe întreg teritoriul Chinei este aceeași oră, și anume GMT + 8 h).

Există în lume câteva țări și teritorii care au adoptat ore oficiale atipice, intermediare, au fracțiuni. Spre exemplu, ora oficială a Indiei este GMT + 5 h și 30 de minute, a statului Nepal – GMT + 5 h și 45 de minute sau a Iranului – GMT + 3 h și 30 de minute. În Australia sunt trei fusuri orare, dintre care unul GMT + 10 h, GMT + 9 h și 30 de minute și GMT + 8 h și 45 de minute.

