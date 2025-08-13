Factorii luați în considerare în cadrul cercetării

Cercetarea a luat în considerare nivelurile actuale ale criminalității și creșterea ratei criminalității în ultimii cinci ani. A fost apoi produs un scor general al siguranței, care arată cât de sigur este fiecare loc.

Orașul Dubrovnik, din Croația, se află în fruntea listei, cu un scor general de siguranță de 44,14.

Pe lângă faptul că este un loc sigur de vizitat, Dubrovnik atrage mulțimi de turiști prin arhitectura sa medievală și este o bijuterie inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Cunoscut drept „Perla Adriaticii”, orașul are un centru vechi care merită explorat. Dubrovnik a obținut un scor de 8,76 pe platforma Numbeo pentru nivelul criminalității, ceea ce indică un nivel „foarte scăzut”, și 35,38 pentru creșterea criminalității în ultimii cinci ani, adică un nivel foarte scăzut.

Alte orașe din Europa în clasamentul celor mai sigure destinații

Tallinn, capitala Estoniei, ocupă locul al doilea cu un scor general de siguranță de 55,81.

La fel ca Dubrovnik, Tallinn este un sit UNESCO și un oraș medieval.

Pe locul al treilea se află capitala Poloniei, Varșovia, cu un scor de 60,19.

Creșterea „moderată” a criminalității în capitala Poloniei în ultimii cinci ani (40,74) și nivelul „foarte scăzut” al criminalității (19,45) fac din aceasta o destinație sigură în general.

Mulți turiști vin să descopere istoria bogată a orașului, precum și numeroasele restaurante care servesc bucătăria poloneză.

Praga s-a clasat pe locul patru și a obținut 60,88 puncte, cu o creștere „moderată” a criminalității în ultimii cinci ani și un scor general „foarte scăzut” al nivelului criminalității.

Capitala Republicii Cehe și cel mai mare oraș al țării, Praga, este o destinație europeană populară pentru mii de turiști anual, atrași de catedralele gotice și peisajul plin de turle.

Pe locul cinci, Cracovia a obținut un scor de 64,31, iar potrivit Riviera Travel, are un nivel „scăzut” al criminalității, de 20,7, și o creștere „moderată” a criminalității în ultimii cinci ani, de 43,61.

Cracovia găzduiește cea mai mare piață medievală din Europa, precum și un centru vechi faimos, fiind un alt sit UNESCO.

Între timp, Amsterdam s-a clasat pe locul șase cu un scor de 71,09, urmat de orașul german München cu 73,74 și capitala Islandei, Reykjavik.

Zurich a ocupat locul nouă, urmat de capitala Ungariei, Budapesta, pe locul zece.

De asemenea, Institutul pentru Economie și Pace a publicat lista celor mai sigure țări din lume din 2025, în contextul tensiunilor globale în creștere.



