FED a vândut dolari ca să cumpere yeni

Potrivit Financial Times, care citează trei surse anonime, „Rezerva Federală din New York a luat decizia neobișnuită de a vinde euro pentru a cumpăra yeni în numele Trezoreriei” vineri. Publicația britanică a precizat că tranzacțiile au fost efectuate prin intermediul băncilor Goldman Sachs și Morgan Stanley.

Yenul japonez a înregistrat o creștere bruscă joi

Yenul japonez, care a înregistrat în iulie cel mai scăzut nivel din decembrie 1986, a cunoscut o creștere bruscă joi, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă intervenție a autorităților japoneze. Vineri, yenul era cotat la 160,53 pentru un dolar, după ce atinsese 158 yeni pe dolar cu o zi înainte.

„Nu este clar dacă Tokyo a fost cu adevărat implicat, însă mișcarea cursului de schimb a prezentat toate caracteristicile obișnuite ale unei intervenții”, a declarat Stephen Innes, analist la SPI Asset Management.

Financial Times estimează că valoarea intervenției autorităților japoneze s-ar fi ridicat la aproximativ 8.450 miliarde de yeni (52,8 miliarde de dolari). O evaluare similară a fost oferită și de publicația economică japoneză Nikkei, care estimează intervenția între 6.000 și 7.000 de miliarde de yeni (37,5-44 miliarde de dolari).

Motivul principal al deprecierii yenului

Motivul principal al deprecierii yenului rămâne diferența semnificativă dintre ratele dobânzilor din Japonia și Statele Unite. Rezerva Federală a SUA este așteptată să majoreze din nou ratele dobânzilor cel puțin o dată până la finalul anului, ceea ce amplifică presiunea asupra monedei japoneze.

În plus, această discrepanță de randament stimulează fenomenul de „carry trade”, prin care investitorii împrumută fonduri în yeni, profitând de dobânzile scăzute, și le reinvestesc în valute cu randamente mai mari, slăbind astfel moneda japoneză în raport cu dolarul.

Piețele financiare globale au fost zguduite la începutul anului de criza obligațiunilor japoneze, care a provocat o creștere rapidă a randamentelor și a generat îngrijorări majore privind impactul asupra economiei mondiale.

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