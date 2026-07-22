Salatele și legumele crude, pericol invizibil

Conform unui studiu publicat în aprilie 2024 în revista Journal of Food Protection, legumele cu frunze verzi, precum salata sau varza, sunt responsabile pentru 9,2% dintre cazurile de intoxicații alimentare în sectorul gastronomic.

„Aceste legume pot colecta ușor impurități din sol, iar faptul că nu sunt prelucrate termic permite bacteriilor periculoase să ajungă în farfurii”, a explicat dr. Bryan Quoc Le, specialist american în tehnologia alimentară.

Chiar și o cantitate mică de bacterii poate cauza probleme grave de sănătate, subliniază el.

Preparatele calde și ouăle gătite, un risc ascuns

Multe persoane nu își imaginează un mic dejun fără omletă, cârnați sau crenvurști. Totuși, experții avertizează că alimentele calde lăsate prea mult timp în băi de aburi devin periculoase.

„Dacă temperatura scade sub 60°C sau depășește 4°C, bacteriile patogene încep să se multiplice rapid”, arată specialiștii citați de Onet.

De exemplu, omleta rămasă la baza recipientului, deja rece, nu ar trebui consumată din cauza riscului crescut de contaminare cu Salmonella.

Fructele și lactatele, alte capcane de evitat

Fructele tăiate, precum pepenele galben sau cel verde, sunt adesea atracția principală a bufetelor de hotel. Totuși, conform experților, acestea devin un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor precum Listeria sau Salmonella, mai ales dacă fructele nu au fost spălate corespunzător înainte de a fi tăiate.

„Coaja nespălată poate transfera bacterii în pulpa fructului în timpul tăierii”, avertizează specialiștii. În plus, dacă fructele stau timp îndelungat în săli calde, riscul de intoxicație crește considerabil.

Mezelurile și brânzeturile, cum ar fi șunca, salamul sau mozzarella, sunt și ele frecvent prezente pe mesele de mic dejun din hoteluri. Totuși, aceste produse necesită păstrarea la temperaturi scăzute.

„Margini uscate la mezeluri, o nuanță gri sau picături de grăsime pe brânză sunt semne clare că aceste alimente nu mai sunt proaspete”, avertizează specialiștii. Consumul lor poate duce la probleme digestive.

Cum să vă bucurați în siguranță de un bufet de hotel?

Organizația Mondială a Sănătății și experții în siguranța alimentară recomandă adoptarea unor măsuri simple pentru a evita riscurile:

Alegeți stațiile unde mâncarea este pregătită proaspăt, la cerere, cum ar fi omletele sau ouăle ochiuri. Temperaturile ridicate elimină majoritatea bacteriilor. Mergeți devreme la micul dejun, când alimentele sunt încă proaspete și nu au fost expuse prea mult timp. Optați pentru fructe întregi, pe care să le curățați singuri chiar înainte de consum, în locul salatelor de fructe gata pregătite.

Specialiștii recomandă să verificați întotdeauna temperatura alimentelor: preparatele calde trebuie să fie fierbinți, iar cele reci bine răcite și păstrate pe tăvi cu gheață. Cu puțină atenție, puteți evita riscurile pentru sănătate și vă puteți bucura de o vacanță fără griji.

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