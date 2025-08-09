Perseidele: ce sunt și originea lor

Ploaia de meteori Perseide este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice anuale, care este vizibil în fiecare vară. Acest fenomen are loc atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu care este plină cu particule rămase în urma cometei 109P/Swift-Tuttle. Aceasta are nevoie de 133 de ani pentru a orbita o dată Soarele, iar ultima dată când a vizitat sistemul solar interior s-a întâmplat în 1992.

Astronomul italian Giovanni Schiaparelli a fost primul care a realizat, în anul 1865, că această cometă era sursa Perseidelor. Cu doi ani înainte ca el să publice această descoperire, astronomii Lewis Swift și Horace Tuttle identificaseră o nouă cometă, care avea să le poarte numele. Schiaparelli a observat că acest fenomen spectaculos are la bază resturile lăsate de această cometă pe care Pământul le intersectează anual în drumul său în jurul Soarelui.

Swift-Tuttle este o cometă mare, al cărei nucleu are un diametru de 26 de kilometri, fiind de aproape două ori mai mare decât obiectul despre care se presupune că ar fi dus la dispariția dinozaurilor, explică specialiștii de la NASA. De asemenea, aceștia spun că particulele care formează „stelele căzătoare” sunt puțin mai mari decât cele din alte ploi de meteori. Acesta este motivul pentru care multe dintre ele arată ca niște uriașe mingi de foc.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Vezi care este diferenţa între asteroid, meteorit sau cometă!

Ce viteză au Perseidele

Pe măsură ce cometele se apropie de Soare, particulele rămase în urma cometei Swift-Tuttle se încălzesc, în timp ce fragmente de gheață și de praf se desprind. Dacă această dâră de resturi ajunge în calea pe care o parcurge Pământul în jurul Soarelui, particulele pot pătrunde în atmosfera noastră cu viteze ce variază între 11 și 72 km/s.

Viteza exactă cu care un meteor intră în atmosfera terestră depinde de suma vitezelor proprii ale Pământului și ale resturilor spațiale. Pentru Perseide, viteza medie de pătrundere în atmosferă este de aproximativ 58 km/s. Aerul din fața meteorului este comprimat și se încălzește până la mii de grade Celsius.

În schimb, meteorii mai mici se vaporizează complet, lăsând în urmă dâre luminoase vizibile pe cer. Cei mai mari pot să producă explozii spectaculoase, care sunt cunoscute sub numele de bolizi (fireballs în engleză).

Cum poți vedea Perseidele

Poți observa Perseidele de oriunde, dar anumite locuri îți pot crește considerabil șansele de a vedea mai mulți meteori. Dacă nu vrei să ratezi unul dintre cele mai spectaculoase spectacole cerești va trebui să te organizezi foarte bine, și să planifici totul din timp. Consultă prognoza meteo, iar dacă în zona unde locuiești se anunță vreme închisă, va trebui să cauți o altă locație sau o altă noapte pentru a observa fenomenul.

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Este important să știi că zilele anterioare maximului sunt în general mai bune decât cele de după. De asemenea, este important să îți alegi un loc cu poluare luminoasă cât mai redusă. De aceea, îți recomandăm să ieși din oraș sau măcar să mergi într-un parc întunecat. Dacă nu ai această posibilitate, stai cu spatele la sursele de lumină artificială (stâlpi de iluminat, clădiri luminate, etc.). Poți verifica nivelul poluării luminoase pe site-uri precum Light Pollution.

Punctul radiant al Perseidelor

Probabil ai auzit vorbindu-se despre așa-numitul punct radiant al unei ploi de meteori. Radiantul este un termen folosit în astronomie pentru a desemna punctul de pe cer din care, din cauza unui efect optic, par să provină majoritatea „stelelor căzătoare” dintr-un anumit roi meteoric, fiind un reper util pentru astronomi și pasionații de observații cerești. Punctul radiant al unei ploi de meteoriți oferă aproape aceeași iluzie ca șinele de cale ferată, care par să se unească în depărtare, notează EarthSky.org.

De regulă, atunci când acest punct se află într-o constelație anume, roiul meteoric poartă numele acelei constelații. În cazul Perseidelor, acest punct se află în constelația Perseu, de unde și numele roiului. Punctul radiant al Perseidelor este situat deasupra orizontului încă de la apusul Soarelui, ceea ce înseamnă că meteorii pot fi văzuți chiar de la primele ore ale serii. Totuși, momentul ideal pentru observație este între miezul nopții și ora 5:30 dimineața, atunci când activitatea este maximă.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Este de preferat să urmărești ploaia de meteori când Luna este sub orizont sau într-o fază slab luminată (cum ar fi semilună). Luna plină produce o formă naturală de poluare luminoasă și poate estompa meteoriții mai slabi.

Când vor avea loc Perseidele în 2025

Deși interesul se concentrează adesea doar asupra câtorva nopți, fenomenul se desfășoară, de fapt, pe o perioadă de peste o lună în fiecare an, perioada activă fiind cuprinsă între 17 iulie și 23/24 august. În anul 2025, apogeul activității Perseidelor va avea loc la trei zile după Luna Plină, ceea ce înseamnă că nu vom avea cele mai bune condiții de vizibilitate.

Cu toate acestea, Perseidele rămân una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului, datorită numărului mare de meteori luminoși și frecvenței ridicate. Apogeul Perseidelor în 2025, cu un maxim de activitate (numărul de meteoriți vizibili în decurs de o oră), va avea loc în nopțile de 11/12 august și 12/13 august, cele mai bune pentru a observa acest curent de meteori, care are maximul în ziua de 12 august.

Luna va fi pe cer pe tot parcursul acestor nopți, iar din cauza asta, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori, explică specialiștii de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Este important de menționat că nu toate „stelele căzătoare” observate în această perioadă aparțin curentului Perseidelor. Pe lângă acesta, există și alte roiuri meteorice slab active în acele zile, precum și meteori sporadici, care apar aleatoriu în fiecare oră.

Câți meteori sunt vizibili într-o oră

Îți recomandăm ca perioada de observație să fie de cel puțin o oră, deoarece activitatea meteorică poate varia mult de la un moment la altul. Spre exemplu, în primele 10 minute s-ar putea să nu vezi nici un meteor, iar apoi să apară brusc mai mulți aproape simultan. De aceea, o durată mai lungă de observație ajută la echilibrarea acestor „vârfuri și căderi” în activitate.

În condiții ideale, cum ar fi un vârf de munte cu cer senin, fără nori, poluare atmosferică sau luminoasă redusă, se pot observa până la 100 de meteori pe oră în timpul vârfului de activitate al Perseidelor. Totuși, în apropierea așezărilor umane, unde cerul este afectat de iluminatul artificial și de poluare, vizibilitatea este mult redusă. Estimările pentru acest an indică faptul că, în astfel de condiții, numărul meteorilor vizibili va scădea considerabil, situându-se între 10 și 20 pe oră.

Alte recomandări pentru observarea Perseidelor

Un detaliu foarte important este aceala că trebuie să-ți lași ochii să se acomodeze cu întunericul. Așteaptă cel puțin 15 minute fără să te uiți la telefonul mobil sau către alte surse de lumină pentru că în acest fel vei putea vedea și meteorii mai slabi. Apoi, alege un loc cu vedere cât mai largă spre cer, deoarece, cu cât poți vedea mai mult din cer, cu atât vei vedea mai bine Perseidele.

Evită locurile unde vederea este obturată de copaci, clădiri sau dealuri. Nu folosi binocluri sau telescoape pentru că aceste instrumente îți limitează câmpul vizual. Ploaia de meteori se observă cel mai bine cu ochiul liber. Folosește o aplicație de astronomie pentru a localiza constelația Perseu din care par să provină meteoriții (punctul radiant).

Perseidele nu sunt doar un fenomen astronomic impresionant, ci și o sursă bogată de inspirație mitologică și culturală. În mitologia greacă, Perseu este un personaj legendar, fiul lui Zeus și al lui Danae, eroul care, ajutat de zeii din Olimp, a ucis-o pe Medusa, singura muritoare dintre gorgone, și care mai târziu s-a căsătorit cu Andromeda, cu care a avut nouă copii, potrivit RMG.co.uk.

Denumirea de „Perseide” provine din cuvântul grecesc „Perseides”, care desemnează descendenții lui Perseu. De asemenea, în tradiția catolică, Perseidele mai sunt numite uneori „lacrimile Sfântului Laurențiu”, deoarece vârful activității lor coincide, adesea, cu data martiriului acestuia (10 august). În mitologia romană, ploaia de meteori era asociată cu zeul Priapus, despre care se credea că fertiliza pământul printr-un ritual simbolic în ziua în care Perseidele atingeau maximul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE