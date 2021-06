Peste 50 de artiști și studiouri independente prezintă în cadrul RADAR 2021 proiecte de new media art (PUBLICITATE)

RADAR 2021 propune un format expozițional conceput ca un art-show imersiv de video-mapping & sound design, proiecții interactive, instalații de artă, proiecte de game design, prezentate de artiști și dezvoltatori din toată țara ce explorează tema acestei ediții – FLUX.

Publicul va putea descoperi prin prisma artiștilor diverse moduri de perceptie a interacțiunii umane, a adaptabilității continue necesară în această perioadă și un spectru larg de aplicabilitate a tehnologiilor în mediul artistic, cultural și educațional.

Artshow-ul este împărțit în 4 acte ce vor purta publicul într-o călătorie senzorială prin care vizitatorii vor fi imersați în universul RADAR – (Romanian Artists Developing Alternative Realities)

Scena principală de video mapping și sound design, prezentată de UniCredit Bank, ACT 1 – IMMERSE, va reuni 6 artiști și studiouri multimedia. Mindscape Studio, Les Ateliers Nomad, Paketa, Laszlo Bordos, Noetic și Aural Eye, unele dintre cele mai premiate și cunoscute studiouri de video-mapping, vor anima scena prin proiecțiile realizate special pentru a doua editie RADAR.

Vizitatorii vor continua călătoria cu ACT 2 – LIFT-OFF | CORE, o instalație generativă de lumini și sunet ce a integrat și reutilizat un fuzelaj de avion BOEING 737. O instalație unică în lume ce a fost dezvoltată în colaborare cu mai multe echipe de artiști și studiouri independente – Mihai Cojocaru, director creativ RADAR, Adilău, Silviu Stroe, ygreq, Aural Eye, Simina Oprescu, Diț, Marius, Dani, Motorul de Producție.

Interiorul este o instalație de light & sound design cu peste 400 de metri de LED ce conturează spațiul într-o matrice virtuală, iar exteriorul avionului este redefinit de artiștii de video-mapping.

A treia secțiune, ACT 3 – FLYING DREAM, va introduce publicul într-o experiență video neurală, o amplificare a creativității umane prin intermediul inteligenței artificiale. Instalația este realizată de un AI dezvoltat in-house sub formă de GAN (Generative Adversarial Network), un sistem de rețele neuronale care generează artă după analiza prealabilă a unui set vast de imagini – o bază curatoriată de peste 40.000 de imagini cu modele de avioane.

După un proces complex de deep learning, GAN-ul generează imagini unice. Această secțiune este un preview al direcției în care tehnologia se îndreptă și oferă publicului șansa de a observa modul în care o putere foarte mare de procesare și transformarea unor seturi de date poate duce la inovație artistică. Astfel, vizitatorii vor putea vedea in premieră aceste imagini generate de AI, dar si o proiecție a procesului de învățare.

Călătoria se încheie cu ACT 4 – FLUX OF ENERGY, o serie de proiecții interactive realizate de RIZI, studio de design care se afla la intersectia dintre architectura, tehnologie si comunicare, si SENPAI Stuff, artist de video-mapping. Fiecare artist va avea un perete dedicat, unde vizitatorii vor putea interacționa și influența conținutul proiectat prin folosirea unor senzori de mișcare.

De asemenea, vizitatorii vor putea explora si o serie de proiecte realizate de artiști, studiouri independente, dar și proiecte realizate în cadrul anilor universitari și programelor de masterat. Acestea sunt reunite în cadrul categoriei InFlux – curatoriată de Alexandru Berceanu alături de echipa RADAR și vor putea fi experimentate pe parcursul întregului timp de vizitare.

Artiști precum Marius Jurcă și Maria Năstase vor invita publicul la o explorare creativă a sunetului. Aceștia vor îmbina cele două simțuri, experimentând cu percepția vizitatorilor. Călin Mihalache & Pastila Roz vor aduce clasicului joc al copilăriei “Avioane”, dar cu un twist nou, adaptându-l pentru realitate augmentată.

Dan Ionescu artist vizual și profesor la Facultatea de Arhitectură de Interior în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, va pune publicul față în față cu viitorul, aducându-i pe aceștia în fața lui meetEGO – un personaj sculptural care va proiecta reflexia acestora, în timp ce se încarcă cu informațiile vizitatorilor, urmând ca pe viitor să le folosească în procesul lui de umanizare.

Grupul de artiști Saint Machine & Sergiu Negulici va prezenta o animație interactivă care folosește reacțiile emoționale ale privitorilor pentru a crea o lume organică virtuală cu ajutorul unui softul de diagnoză emoțională.

Andrei Gamarț va prezenta conceptul de prezent continuu prin îmbinarea dintre diferite medii artistice.

RADAR pune accent pe importanța programelor de new media art în educație și astfel prezintă proiecte realizate de grupul WAT – UNARTE, studenții de la programul de masterat – Digital Intreactive Art – UBB din Cluj și programul de masterat Art of Game Design – UNATC CINETIc.

Secțiunea de Game Art reunește și proiecte realizate de studiouri cunoscute din industria de gaming din România precum Ubisoft, Amber – proiect curatoriat de Arden și AMC.

HUBS, o asociație non-profit care are ca scop generarea unei comunități de tineri și conceptul de upcycling va expune o serie de obiecte de design realizate din piese avionabile.

Un alt proiect special este realizat în colaborare cu Goethe Institut. CoLaboratory este o expoziție a lucrărilor dezvoltate în cadrul programului de rezidențe artistice digitale în cadrul căreia, artiști din Germania, România și Republica Moldova exemplifică schimbările procesului artistic din ultima perioadă. Vor fi prezentate lucrările multidisciplinare rezultate a celor 6 echipe de artiști, iar tandemul din București, mentorat de echipa RADAR, respectiv Claire Fristot și Silvia Grădinaru vor prezenta The Comfort Zone, un spațiu în care publicul va găsi un ajutor în depășirea fricilor și anxietății.





RADAR aduce conceptul de new media art și către un public nou, acela al copiilor. Prin RADAR Kids, un demers educațional realizat cu sprijinul LIDL Romania, inițiatorii RADAR își propun să le prezinte copiilor aplicabilitatea tehnologiilor emergente în domeniul artistic și cultural. Astfel, cei mici vor avea ocazia să interacționeze cu instalații de artă din cadrul expoziției organizate într-un traseu conceput special pentru ei. Printre acestea, se regăsește și instalația lui Ionuț Cravă care va pune micii spectatori într-o lume formată din simbolurile ASCII. O altă instalație educativă din proiect va fi FlyME care analizează viitorul aviației, prezentând ideea pilotării unui avion electric prin simpla mișcare în fața unor senzori de mișcare și prezintă noi medii de creație designerilor.

Prețul biletelor este de 50 lei pentru adulți și se aplică o reducere de 50% pentru copii, iar accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta între 0-6 ani.

Studenții și elevii beneficiază de reducere de 50% folosind codul

#RADARedu în formularul de achiziție a biletelor și în baza carnetului de student/elev prezentat la intrarea în expoziție.

Copiii trebuie să fie însoțiți de un adult la intrarea în spațiul expozițional.

Biletele pot fi achiziționat de aici: https://www.iabilet.ro/bilete-radar-2021-flux-60195/.

Pentru mai multe detalii vizitați linkul de aici:

https://www.facebook.com/events/234635788007218

Biletul permite vizionarea expoziției într-unul din intervalele de mai jos:

Joi: 17.30 – 19.30; 19.30 – 21.30

Vineri: 13.30 – 15.30; 15.30 – 17.30; 17.30 – 19.30; 19.30 – 21.30;

Sâmbătă: 11.30 – 13.30; 13.30 – 15.30; 15.30 – 17.30; 17.30 – 19.30; 19.30 – 21.30;

Duminică: 11.30 – 13.30; 13.30 – 15.30; 15.30 – 17.30; 17.30 – 19.30; 19.30 – 21.30.

RADAR #2 – FLUX este posibil cu ajutorul partenerilor care investesc în arta de mâine, pe care o putem vedea azi: Samsung, UniCredit Bank, Lidl România, 360 Revolution, glo, absolut, Amber, Arden, AMC, Epson, UNATC – CINETIc, UBB-DIA, Logitech, Goethe – Institut și Liliac.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Radio România Cultural, Agerpres, Revista BIZ, Start-up, Iqads, Zile și Nopți, Designist, The Institute, Igloo, Modernism, Gokid.

