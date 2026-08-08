Săptămâna aceasta aduce în prim-plan detalii fascinante despre modul în care companiile aeriene mențin în aer aeronave vechi de decenii, noi semnale de alarmă privind flota Boeing, dar și o victorie juridică de proporții în Italia, care reunește familii separate de birocrație.

Secretul companiilor aeriene: Cum zboară în siguranță avioane vechi de 45 de ani

Aeronave cu o vechime de până la 45 de ani continuă să opereze curse comerciale pe tot globul în condiții de deplină siguranță. Cu toate acestea, marile companii aeriene investesc sume uriașe pentru ca pasagerii să nu realizeze nicio secundă că se află la bordul unui avion fabricat în secolul trecut.

Strategia se bazează pe verificări tehnice riguroase și pe modernizarea completă a cabinelor. De la scaune ergonomice și panouri laterale noi, până la sisteme de divertisment de ultimă generație, totul este conceput pentru a oferi o experiență modernă. Un exemplu relevant este flota de aeronave Boeing 767 a operatorului United Airlines: deși patru dintre aceste avioane au intrat în serviciu încă din anul 1991, interiorul lor beneficiază de cele mai noi standarde de confort.

„Avioanele sunt construite să fie incredibil de durabile. Nimeni dintre pasageri nu va ști ce scrie pe fuzelaj sau ce vechime are structura”, explică Nathaniel Pieper, directorul comercial al American Airlines.

Lansat în 1982, modelul Boeing 767 este considerat un veritabil „cal de bătaie” al aviației, recunoscut pentru fiabilitatea sa pe rute lungi.

Probleme fără sfârșit pentru Boeing 737 MAX: Avertisment lansat de autorități

În contrast cu reputația solidă a modelelor mai vechi, flota Boeing 737 MAX continuă să întâmpine dificultăți. După scandalurile provocate de cele două prăbușiri fatale din trecut, încrederea pasagerilor este din nou pusă la încercare de noi alerte de siguranță.

Autoritatea Federală pentru Aviație din SUA (FAA) a emis un nou avertisment prin care semnalează o problemă la nivelul scaunelor din cabina sutelor de avioane Boeing 737 MAX înregistrate în Statele Unite. Inspectorii au cerut verificări urgente, existând suspiciunea că anumite scaune au fost montate necorespunzător și necesită reparații imediate pentru a garanta siguranța pasagerilor în caz de turbulențe severe.

Tot în sectorul aviatic din SUA, un proiect de infrastructură stârnește dezbateri aprinse. Unul dintre cele mai puțin populare aeroporturi din zona Washington, DC urmează să beneficieze de o renovare masivă în valoare de 22,5 miliarde de dolari, ca parte a planului prezidențial de reconfigurare a Capitoliului. Măsura este însă primită cu scepticism de public: un sondaj recent realizat de CNN arată că 58% dintre americani se declară nemulțumiți sau revoltați de amploarea proiectelor de construcție din Washington.

Decizie istorică în Italia: Curtea Supremă deblochează cetățenia prin descendență

O altă veste majoră vine din Europa, unde Curtea Supremă din Italia a luat o decizie crucială pentru milioane de persoane de origine italiană din întreaga lume. Instanța a eliminat restricțiile drastice introduse în 2024 privind acordarea cetățeniei pe baza descendenței.

Schimbarea vine după ce Gustavo Monasterios, un bărbat în vârstă de 47 de ani din Venezuela, a câștigat un proces maraton împotriva statului italian. Decizia deschide calea pentru redobândirea cetățeniei și permite reunificarea multor familii care fuseseră separate de legislația anterioară.

„Au fost momente în care am vrut să renunț. Luptăm de 10 ani cu această procedură. Este un volum uriaș de documente, o povară financiară imensă și o presiune psihică enormă. Dar ne-am spus că suntem aici să câștigăm războiul, iar bătăliile pierdute fac parte din victorie”, a mărturisit Gustavo Monasterios.

Destinațiile anului 2026: Orașul care a inspirat Disneyland și uzina-gigant din Beijing

În ceea ce privește tendințele de călătorie pentru anul 2026, clasamentul celor mai atractive orașe din Statele Unite plasează pe locul al cincilea localitatea Fort Collins din statul Colorado.

Fost avanpost militar din secolul al XIX-lea, centrul istoric al orașului Fort Collins a servit drept sursă de inspirație pentru celebra stradă Main Street USA din parcurile Disneyland. Zona pietonală Old Town Square păstrează farmecul nostalgiei americane, oferind în același timp acces la berării de renume național, cafenele tematice și trasee montane la poalele Munților Stâncoși. Topul primelor zece destinații recomandate include și orașe precum Burlington (locul 6), Juneau (locul 7), Iowa City (locul 8), Lawrence (locul 9) și Roanoke (locul 10).

La polul opus, o atracție turistică complet atipică face furori în Asia. În China, zeci de mii de oameni se întrec lunar pe platformele online pentru a prinde un bilet de vizitare la fabrica de automobile Xiaomi de la periferia Beijingului. Complexul industrial extins se desfășoară pe o suprafață comparabilă cu cea a celebrului Oraș Interzis, devenind unul dintre cele mai râvnite puncte de interes tehnologic și turistic din regiune.

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