Atacul cu ouă în Parlamentul din Kosovo

Cea mai tânără democrație din Europa a trecut prin trei rânduri de alegeri în mai puțin de doi ani, parlamentele succesive prăbușindu-se sub presiunea unor diviziuni politice profunde.

Premierul interimar Albin Kurti, care purta de mai multe zile negocieri cu partidele de opoziție privind alegerea unui nou președinte, încerca să amâne un vot crucial în momentul în care deputata Time Kadrijaj a început să arunce spre el cu ouă.

„Rușine să vă fie!”, a strigat Kadrijaj în timp ce arunca ouăle asupra liderului aflat în primul rând al Parlamentului.

An opposition lawmaker threw eggs at acting Prime Minster Albin Kurti during a parliamentary session which was convened to constitute Kosovo's parliament following a snap election held in June. pic.twitter.com/vKkdNjumkA — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 8, 2026

Președintele legislativului a cerut întreruperea transmisiunii în direct, iar agenții de securitate s-au grăbit să îl protejeze pe Kurti.

Albin Kurti: „Sunt fericit să plătesc acest preț”

Imperturbabil, premierul interimar a declarat că, dacă a fi lovit cu ouă este prețul care trebuie plătit pentru dialog, este „fericit să plătească acest preț”.

🇽🇰 Tensions in Kosovo's Parliament.



Acting PM Albin Kurti was hit with eggs by opposition MP Time Kadriaj. pic.twitter.com/mTqw2gKSQa — kos_data (@kos_data) August 8, 2026

Ședința a fost însă suspendată.

La 51 de ani, Kurti nu este la prima situație de acest fel în Parlament. Membri ai propriului său partid au aruncat deja cu gaze lacrimogene în sala de plen, atunci când formațiunea se afla în opoziție, pentru a protesta față de anumite voturi.

Partidul lui Kurti are nevoie de voturile opoziției

Partidul Vetevendosje (VV), condus de Kurti, s-a clasat pe primul loc la ultimele alegeri legislative, desfășurate în iunie, obținând o majoritate suficientă pentru a guverna.

Pentru alegerea unui nou președinte este însă nevoie de o majoritate de două treimi, ceea ce îl obligă pe Kurti să negocieze cu partidele de opoziție.

Până în prezent, însă, negocierile nu au avut succes.

De la expirarea, vineri, a termenului constituțional pentru formarea Parlamentului, situația politică din Kosovo a fost din nou aruncată în incertitudine. Mai mulți deputați au amenințat că vor iniția acțiuni în justiție după solicitarea lui Kurti de a obține un termen suplimentar pentru negocieri.

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