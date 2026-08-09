Portarul echipei Millwall, Lukas Jensen, a fost eroul meciului din prima rundă a Cupei Ligii Angliei, disputat sâmbătă, 8 august, în deplasare, pe Loftus Road, arena vecinei londoneze QPR. Cele două adversare sunt în eșalonul secund englez.

Într-o confruntare strânsă, scorul final a fost 1-1, însă Millwall s-a calificat în turul următor, câștigând la loviturile de departajare cu 2-0.

Partida a fost marcată de o performanță remarcabilă a lui Jensen, care a reușit să apere toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de cei de la QPR.

Jensen s-a aflat la prima sa apariție oficială din aprilie 2025!

El a egalat celebrul record al legendarului portar român Helmuth Duckadam (1959-2024) de la Sevilla. În 1986, Steaua a cucerit Cupa Campionilor, 0-0, 2-0 la lovituri de departajare, după ce Helmi a parat toate cele 4 penalty-uri executate de Barcelona. Performanța portrului român este în Cartea Recordurilor Guiness.

Dacă Duckadam a plonjat de trei ori în dreapta lui și, ultima dată, în stânga, Jensen s-a dus în dreapta lui la primul penalty și de trei ori în stânga!

„Lukas a visat la un astfel de moment. A muncit mult, a fost magic atât în timpul jocului, dar, mai ales, la loviturile de departajare”, a declarat antrenorul său, Alex Neil, după meci.

Millwall a deschis scorul în minutul 53, când Luke Cundle a profitat de o eroare a portarului debutant al lui QPR, Pierce Charles, care a scăpat mingea. Gazdele au egalat în minutul 86, după un autogol al lui Mark Sykes, care a deviat în propria poartă o lovitură de cap a fundașului Jimmy Dunne.

Meciul a ajuns la lovituri de departajare (nu se joacă prelungiri), iar portarul danez a blocat, pe rând, execuțiile lui Ilias Chair, Harvey Vale, Koki Saito și Kwame Poku, în timp ce Jake Cooper și Mark Sykes au transformat pentru Millwall (au ratat Neghli și Arconte).

Când avea 14 ani, Lukas Bornhøft Jensen renunțase la fotbal, iar până la 17 ani a făcut… mountain-bike!

Abia în 2018 s-a întors la fotbal, dar o accidentare păcătoasă la cot i-a blocat drumul!

În 2020 a semnat cu Burnley, fiind rezerva lui Joe Hart. A trecut la Bolton, ca împrumut, dar n-a jucat, apoi la Kórdrengir (Islanda), la Carlisle United sau Accrington Stanley. A terminat-o cu Burnley și a semnat cu Lincoln, iar din 2024 s-a transferat la Milwall, în EFL, eșalonul al doilea britanic

Nu e la prima ispravă la penalty-uri: a câștigat premiul jucătorilor din runda a doua a Cupei EFL, când era la Lincoln, după ce a apărat 2 la loviturile de departajare împotriva lui Sheffield United.

De asemenea, a fost distins cu premiul pentru „jucătorul sezonului” lui Lincoln City, după n-a primit gol în 19 partide, în campionat în sezonul său de debut la echipă (2023-2024).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE