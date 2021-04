Unde este Poiana Narciselor

Cunoscută și sub numele de Dumbrava Vadului sau Dumbrava Narciselor, această rezervație se află în Pădurea Vadului, în județul Brașov, comuna Șercaia, pe teritoriul satului Vad.

Se află în partea central-vestică a județului Brașov, la câțiva kilometri de satul Vad și este străbătută de drumul comunal DC65. Poți ajunge acolo destul de ușor pe DN1 sau pe DN37 A.

Acest paradis se află la 60 de kilometri de Brașov înspre municipiul Făgăraș.

Poiana Narciselor este cea mai mare din Europa și este arie protejată. Are nu mai puțin de 400 de hectare, iar cel mai bun moment de vizitat este în luna mai, când milioanele de narcise înfloresc. În plus, mirosul florilor se simte de la mare distanță. Rezervația este imensă și are și alte specii de plante, de la bulbuc de munte, coada vulpii sau stupiță.

În plus, poți vedea și mamifere, păsări, insecte, fluturi rari și reptile. În fiecare an, pe 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, are loc Festivalul Narciselor.

Ce mai poți vedea în Poiana Narciselor

Pe lângă frumusețea narciselor, ar trebui să vizitezi această rezervație naturală și datorită florei spectaculoase. Aici se află arbori și arbuști cu specii de stejar, carpen, măceș sau velniș. În plus, sunt mai multe specii de narcise, precum narcisa albă coprine sau narcissus stellaris.

În Poiana Narciselor există mai multe specii de faună și floră sălbatică precum coada-vulpii, buhai, bulbuc de munte, pușca-dracului, untul-vacii, gălinele, taulă sau stupiniță. Mai poți vedea orhideee albă, poroinic, sunătoare, brândușă de toamnă, margaretă sau ghiocei.

Narcise galbene

În ceea ce privește fauna, există o gamă largă de mamifere, de la păsări, reptile, broaște sau insecte, iar unele dintre aceste specii sunt protejate prin lege.

Dacă ai noroc, poți vedea căprioare, mistreți, veverițe, vulpi sau iepure-de-câmp.

La capitolul păsări, în Dumbrava narciselor găsești corbi, porumbel gulerat, acvilă-țipătoare-mică, șorecar-încălțat, pupăză, mierlă, erete-vânăt, pitulice sau ciocârlan.

În ceea ce privesc reptilele și insectele, poți găsi aici salamandră, ivorașul-cu-burta-galbenă sau fluturi de tot felul, unii chiar foarte rari.

Despre narcise

Narcisele se trag din nordul africii, regiuni mediteraneene și Europa Centrală. Se spune că numele de narcisă vine de la tânărul Narcis, din mitologia greacă, cel care s-a îndrăgostit de chipul său. Această floare a apărut pe mormântul lui, așa că a primit numele de narcisă.

Florile narcisei sunt micuțe, ele pot fi tubuloase, simple sau coronate, iar culoarea este albă și galbenă. Frunzele lor sunt cilindrice, ascuțite la vârf. Ele sunt folosite în parcuri, dar pot fi plantate în ghivece, dacă planta este expusă la soare.

De obicei, narcisele înfloresc în luna mai și au un parfum deosebit. Ele sunt printre cele mai populare flori de primăvară.

Legendele narcisei

Una dintre legendele cele mai populare despre narcise provine din Grecia, de la tânărul Narcis. El se îndrăgostise de el însuși, așa că s-a aplecat într-un lac să își vadă reflexia. A căzut în lac și a murit, iar pe mal au apărut apoi florile numite narcise.

Tot la greci există legendă în care zeul Hades nu putea să își părăsească niciodată regatul și ar fi creat narcisa cu intenția ca parfum ei puternic să o atragă pe Persefona spre infern.

Într-o altă legendă, narcisa a înflorit prima, în Grădina Ghesemani, la învierea lui Iisus. De aceea, ele simbolizează în Europa renașterea și învierea.

Narcise albe

Se spune că vrăjitoarele folosesc narcise în toate vrăjile legate de dragoste.

Într-o altă versiune a mitului lui Narcis, tânărul ar fi trimis unei admiratoare o sabie cu care ea s-a sinucis la ușa lui Narcis. Zeii l-au blestemat să se îndrăgostească de sine, așa că a ales să se sinucidă, iar sângele care i-a curs după ce și-a înfipt un pumnal în inimă a făcut ca narcisele albe cu margini roșii să crească în acel loc.

Tot grecii antici spun că Furiile, zeițele răzbunării, li se aduceau ca ofrandă narcise.

Se mai spune că dacă este arătată cu degetul, nu mai înflorește.

Simbolistica narciselor

În Scoția, narcisa este simbol național. Înflorirea ei vestește primăvară.

În China, narcisa este considerată a aduce noroc și este utilizată în ceremoniile de Anul Nou.

Ea simbolizează dragostea timidă, dar și fertilitatea, dacă este folosită în buchetul de nuntă.

În unele țări, narcisa este considerată aducătoare de ghinion și lumea se ferește de ea.

În Egipt și în Franța, narcisa simboliza ghinionul și moartea, fiind cea mai folosită floare la înmormântări, așa cum este la noi garoafa.

