Un mic sat de coastă din Țara Galilor pare desprins dintr-o altă epocă. La Porthdinllaen nu circulă mașini, nu există drumuri accesibile vehiculelor și nici pubele publice. Turiștii ajung aici pe jos, pentru plaja spectaculoasă, liniștea locului și celebrul pub aflat chiar pe malul mării, potrivit Daily Express.

Într-o lume în care traficul și aglomerația au devenit parte din viața de zi cu zi, există încă locuri unde lucrurile se desfășoară într-un ritm complet diferit.

Un astfel de loc este Porthdinllaen, o așezare mică de coastă aflată pe Peninsula Llŷn, în regiunea Gwynedd din Țara Galilor, Marea Britanie.

Satul pare aproape desprins de restul lumii. Vehiculele private sunt interzise, iar cei care vor să ajungă aici trebuie să își lase mașina în parcarea din Morfa Nefyn.

Satul Porthdinllaen, Peninsula Llyn, Țara Galilor, Marea Britanie Sursa foto: Shutterstock

De acolo urmează o plimbare de aproximativ 20 de minute, fie pe plajă, fie pe poteca din apropierea terenului de golf Nefyn and District Golf Club.

Așezarea este amplasată chiar lângă mare și oferă priveliști spectaculoase asupra coastei galeze.

Fără trafic și fără zgomotul obișnuit al mașinilor, Porthdinllaen oferă turiștilor senzația unei evadări complete din viața cotidiană.

Locul este administrat și protejat de National Trust, care supraveghează zona din 1994.

Scopul este păstrarea caracterului natural și a atmosferei nealterate a satului.

Turiștii pot admira plaja, pot urmări pescarii care intră și ies din golf și pot explora împrejurimile la pas.

Una dintre particularitățile mai puțin obișnuite ale localității este lipsa instalațiilor publice de colectare a deșeurilor.

Pentru a păstra zona cât mai curată și neatinsă, vizitatorii trebuie să își ia gunoiul cu ei atunci când pleacă.

Regula face parte din filosofia de conservare a acestui mic colț de coastă.

Porthdinllaen este, practic, un loc în care vizitatorii sunt încurajați să lase cât mai puține urme ale trecerii lor.

În centrul experienței turistice se află Ty Coch Inn, un pub tradițional cu o poziție spectaculoasă, chiar lângă apă.

Clădirea roșie este una dintre imaginile reprezentative ale satului și oferă turiștilor posibilitatea de a lua masa sau de a savura o băutură privind spre mare.

Faptul că localul poate fi accesat doar pe jos îi sporește farmecul.

Un turist care a vizitat pubul a descris experiența astfel: „Acest loc este uimitor. Locația este frumoasă, cu plimbări plăcute pe lângă terenul de golf sau peste plajă. O gamă excelentă de băuturi și mâncare delicioasă (porții uriașe)”.

Un alt vizitator, care spune că revine aici de aproximativ 20 de ani, a descris atmosfera locului într-un mod și mai sugestiv: „Merg aici de aproximativ 20 de ani; este o adevărată oază într-o viață aglomerată. Chiar simt că timpul se oprește în loc și că m-am întors în zilele mele de fericire”.

Porthdinllaen nu este o destinație pentru cei care caută străzi aglomerate, parcări chiar lângă obiective sau infrastructură turistică modernă la fiecare pas.

Este, mai degrabă, un refugiu pentru cei care vor să se bucure de mare, natură și liniște.