Porția de carte. Cățeii sunt îngeri cu blană / Poezii cu tâlc și zâmbet

Hachiko – câinele care aștepta (Lluis Prats, Editura Pandora M)

Cumva mai directă decât filmul cu Richard Gere, cartea despre Hachiko, unul dintre cei mai cunoscuți câini din istorie, faimos pentru devotamentul său, inspiră la fel de multă emoție și la fel de multe noduri în gât.

Ruptă din realitatea în care se mai întâmplă și multe lucruri frumoase, relația dintre profesorul Eisaburo Ueno și Hachiko, animalul de companie sortit inițial fiicei sale, reprezintă unul dintre modelele ideale de fidelitate și prietenie, nu doar în timpul vieții, ci chiar și după încheierea acesteia.

Deși nu e nicio înfloritură în această poveste, nimic exagerat, nimic voit lacrimogen, autenticitatea și firescul acestei legături între om și animalul să de companie sunt de o sensibilitate care atinge ușor, neinvaziv, fără să devasteze, prezentând pur și simplu conexiunea strânsă și caldă dintre două ființe care se înțeleg și se acceptă total.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

De fapt, întregul volum (tradus din limba catalană de Mioara Angheluță și ilustrat de Zuzanna Celej) înseamnă documentarea locurilor unde Hachiko, câinele tradițional al Japoniei, de rasă Akita, a fost văzut fie alături de stăpânul său, fie singur, după moartea timpurie a acestuia. Ca un fel de hartă a unei amiciții profunde, încăpățânate și sfâșietoare, care sfidează dispariția de pe pământ a lui Ueno și care rămâne să fie dusă mai departe de partenerul-cățel, care rătăcește în lung și-n lat și-și așteaptă neconsolat partenerul-om în aceeași gară, în același moment al zilei, sperând la o reunire care nu se va mai întâmpla niciodată.

Povestea lui Hachiko e despre bunătatea animalelor și despre răceala care cuprinde uneori sufletele oamenilor, ca o comparație ce dojenește natura umană și o pune la colț prin simpla alăturare cu firea credincioasă și tandră a unei necuvântătoare.

Întreaga carte înseamnă un omagiu adus tuturor cățeilor devotați și stăpânilor lor iubitori, tuturor relațiilor dintre om și animal care ne marchează existența, îmbogățind-o și înfrumusețând-o la orice pas, prin intensitatea trăirilor și prin forța amintirilor.

Homarul Homer (Carmen Tiderle, Editura Cartex)

Dacă tot am ajuns în sertarul cu animale adorabile, de ce să nu vizităm și universul închipuit pentru copii de Carmen Tiderle, completat minunat de ilustrațiile lui David Petridean?

Dacă doriți un picnic cu pisici sau vreți să aflați despre albinele care dansează haka în stupină, atunci vă sfătuiesc să nu lăsați din mână această carte veselă, plină de imaginație și de poeme surprinzătoare.

Carmen Tiderle are deja o vastă experiență în privința cărților adresate celor mici, care pot fi însă citite fără nicio restricție și de cei mari, pentru că au ritm, au suflet și au un umor fin, care știe să meargă către toate categoriile de vârstă, cu întorsături spectaculoase de condei și de idei. Are o experiență atât de întinsă, încât începi să-i cunoști stilul, versurile și trăsnăile, deși copilul tău nu mai este mic de o bună bucată de vreme.

Este și lumea jocurilor istețe de cuvinte, a conexiunilor mentale rapide, o lume care te pune pe gânduri într-un fel optimist și însuflețit. Paginile practic se mănâncă pe pâine, pentru că poezia bine scrisă își face imediat fani care de-abia așteaptă să citească următorul poem, și pe următorul, și pe următorul…

Recomandări Planul Uniunii Europene pentru a se folosi de banii înghețați ai Rusiei: 185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocate

Mi-a fost destul de dificil să aleg poezia preferată din colecția găzduită de Homer, un homar cu idei, care a rescris Iliada și Odiseea ale adevăratului Homer din antichitatea greacă și pe care-l găsiți către sfârșitul cărții. Dar am ales-o totuși pe aceasta:

Pasărea catalog

A dat de trei ori din coperte și din foi

C-un croncănit de note proaste

Și și-a luat zborul, ca un păsăroi,

Liber, spre zările albastre.

Profu nici nu a apucat să-l strige

Că dus a fost, urmat și de caiete,

Și-acum, un… catalog pe catalige

Trăiește-alături de flamingi și de egrete.

Ilustrațiile hazlii și inspirate adaugă și mai multă savoare poeziilor din cartea cu Homer și celelalte personaje ciudate, dar atât de ușor de iubit! Am găsit relaxare și zâmbete de duminică în cartea aceasta neobișnuită, de aceea v-o împărtășesc cu sentimentul că pasez mai departe un dar frumos și simplu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE