Jurassic Park (Michael Crichton, Editura Nemira, imprint Armada)

Sigur, ai văzut filmul/filmele! Dar de ce nu ai citi și cartea?

Jurassic Park e un volum apetisant de la vizual până la conținut, cu o copertă foarte reușită pe dinafară și cu o poveste extrem de palpitantă pe dinăuntru. 

Porția de carte. Dinozauri înspăimântători / Iubirile de vară rămân cu noi pentru totdeauna

Pe o insulă aflată departe de lume, oamenii mânuiesc cu îndrăzneală o tehnologie avansată de recuperare a ADN și izbutesc să readucă la viață dinozaurii care populau odinioară Pământul și pe care toată lumea îi considera un capitol închis pentru totdeauna pentru preistoria planetei.

Oricine poate vizita noua lume restrânsă a acestor vietăți străvechi, ca într-un parc de distracții unde oamenii vin să caște gura la lucruri neobișnuite, pentru a se distra și a experimenta fiori controlați ai unei aventuri pe care nici nu visau s-o trăiască în timpul vieții lor.

Doar că dinozaurii nu s-au trezit din cele mai întunecate și misterioase vremuri ale trecutului îndepărtat al Pământului numai ca niște păpuși care pot fi dirijate, ca niște forme fără profunzimi. Odată cu ridicarea lor din extincție, oamenii nu le-au redat doar solzii, colții și cozile uriașe, ci și instinctele. Și, în majoritatea cazurilor, instinctele dinozaurilor aparțin unor prădători de mari dimensiuni, care știu că pot deveni din nou stăpânii planetei.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Când parcul de distracții cu teme din preistorie își pierde ordinea inițială, iar exponatele devin fioroase și imposibil de controlat, experimentul aplaudat de toată lumea se preschimbă într-un coșmar, compunând un thriller în care se împletesc informațiile științifice cu aventura și sperieturile, tradus în limba română de Irina Gavrilaș.

Apariția Editurii Nemira reprezintă un eveniment editorial, pentru că Jurassic Park a redefinit, la începutul anilor 90, literatura thrillerului, cu ramificații gigantice în cinematografie. Dincolo de imaginația ce se revarsă din acest volum, rămâne întrebarea: ce s-ar întâmpla dacă într-o zi, cumva, printr-o minune sau prin demersuri științifice excepționale, dinozaurii chiar ar reînvia și ar împânzi din nou o planetă populată deja cu alte specii? 

O vară doar pentru noi doi (Ann Patchett, Editura Humanitas)

Volumul tradus de Irina Horea este foarte, foarte premiat. Cărțile foarte premiate și foarte populare mă intimidează de multe ori, mă sperie chiar, pentru că am senzația subliminală că ele urmează niște rețete extrem de bine studiate, care le taie mult din naturalețe și din sensibilitate.

Porția de carte. Dinozauri înspăimântători / Iubirile de vară rămân cu noi pentru totdeauna
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Ei bine, scrierea de față face excepție. Depășește cu mult superficialitățile pe care le cere publicul de la o carte și nu e deloc facilă și nici nu ține cu tot dinadinsul să arunce în jurul ei acea sclipire și acea atmosferă de feel-good pe care le au, de obicei, romanele de dragoste.

Pentru că acesta nu e un simplu roman de dragoste.

Deși spune povestea unei aventuri de o vară a unei femei frumoase cu un actor celebru, cartea reprezintă un adevărat jurnal al tinereții trecute, dar și o speranță pentru frumusețea maturității și pentru cea de-a doua șansă pe care oamenii o primesc uneori de-a lungul existenței lor.

Lara, eroina, rememorează povestea sa de amor cu Peter, care i-a fost partener pe scenă, dar și de viață. Destinul i-a despărțit apoi: el a ajuns la Hollywood, adorat și aclamat, în timp ce ea, după un film și o stagiune de teatru, a intrat în penumbră.

Întreaga carte încearcă un răspuns la dilema: cine a mers pe drumul cel bun? Peter Duke, pe care faima și banii l-au amețit, adâncindu-i aroganța și cruzimea? Sau Lara, care a preferat să devină soție și mamă, căutându-și rostul și fericirea departe de reflectoare și celebritate?

Evident, nu trebuie să existe un verdict clar, pentru că binele și răul aprind viețile omenești într-un echilibru de multe ori providențial. În cazul Larei și al lui Peter, toate s-au întâmplat parcă pentru a face loc reîntâlnirii târzii, poate în momentul în care soarta a hotărât că amândoi sunt pregătiți să-și continue povestea într-un fel care să-i împlinească pe amândoi.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

E o carte construită de așa manieră încât să ofere speranță, într-o narațiune care pare condamnată de la început de lumile separate în care trăiesc cei doi protagoniști și de lucrurile total diferite pe care ei le-au luat de la viață. Într-un univers deznădăjduit și presărat cu tristeți și obstacole, e exact acel strop de optimism care înfrumusețează și înnobilează. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Turiștii români nu mai pot ajunge pe cea mai frumoasă plajă din Thassos. Care este motivul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu. Val de reacții după apariția imaginilor
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Știri România 11:25
Din indemnizația de creștere a copilului se scade contribuția la sănătate. Ce acte sunt necesare pentru concediul de creștere a copilului în 2025
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Știri România 10:38
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”
Fanatik.ro
Tabără cu final tragic pentru un băiat de 13 ani. S-a plâns de crampe la picioare, iar câteva ore mai târziu a intrat în comă. „L-am sărutat pe frunte de rămas bun”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Gheorghe Turda, detalii despre petrecerile pe care le dădea Ion Iliescu: „Mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni»”
Stiri Mondene 11:30
Gheorghe Turda, detalii despre petrecerile pe care le dădea Ion Iliescu: „Mă aplauda când interpretam «Așa beau oamenii buni»”
Problema gravă pe care au avut-o Irina Fodor și concurenții la Asia Express 2025. Prezentatoarea s-a dat de gol: „Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând”
Stiri Mondene 11:28
Problema gravă pe care au avut-o Irina Fodor și concurenții la Asia Express 2025. Prezentatoarea s-a dat de gol: „Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
KanalD.ro
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
KanalD.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”

Politic

Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Politică 11:04
Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Politică 10:15
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea