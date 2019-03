PORȚIA DE CARTE/ Două volume cu arome diferite, dar cu aceeași temă, în fundal: drumul spre maturitate, cu sacrificiile și minunile lui

Ryo, un adolescent dintr-un cătun nipon, dintr-un timp nedefinit în carte, își duce viața ocrotit de familia iubitoare – o soră mai mică, o mamă grijulie, un tată olar, dedicat muncii sale. Traseul său pare deja stabilit, va crește și va prelua atelierul părintelui său, va duce un trai sigur, îndestulat.

Într-o bună zi însă stelele rescriu destinul lui Ryo. În satul lui uitat de lume un străin curajos, cu mișcări magice ca de dansator, înfruntă o bandă de tâlhari care umblă să prade acel loc liniștit. Copilul uită de linia deja pre-mâzgălită pe harta vieții lui și pleacă în lume pentru a-și găsi un maestru care să-l transforme în străinul acela. Cineva care să-i insufle îndrăzneala, arta luptei grațioase, dar și priceperea de a echilibra pierderile și câștigurile.

Trecerea lui Ryo dinspre copilărie înspre tinerețe e tăioasă, uneori brutală, alteori romantică. Personajele pe care le întâlnește în călătoria lui aventuroasă îl învață, îl șlefuiesc, îl desăvârșesc. Îl ajută să-și găsească adevăratul destin, chiar dacă trebuie să străbată poteci sinuoase, pe munte și în suflet. Este o carte pentru copii, pe care am avut bucuria imensă de a o traduce și pe care însă ar trebui s-o citească mai ales adulții. Ca îndemn la a-și lăsa uneori puii să zboare, punându-și încrederea că fiecare va găsi pe drum și zahărul, și lămâia de care are nevoie.

Imortaliștii (Chloe Benjamin, Editura Storia Books)

Dacă o carte în proză ar putea fi tradusă vreodată integral în poezie, aceasta ar fi una dintre cele mai potrivite alegeri. Și nu pentru că este romanțată, siropoasă. Dimpotrivă. Paginile scrise de Chloe Benjamin pun, în esență, o întrebare cumplită: tu cum ți-ai trăi viața dacă ai afla data exactă la care o vei pierde?

Povestea se ramifică, pornind de la bulbul comun al unei familii cu patru copii. Atât de diferiți, încât nu ai spune că sunt frați. Varya e cea care studiază cu seriozitate, Klara are o realitate aparte, pe care o împacă foarte bine cu iluzionismul. Daniel, medic militar, vede iadul cu ochii odată cu 9/11, iar Simon își descoperă sexualitatea și sentimentele în San Francisco. Toți patru au vizitat-o, într-o zi plicticoasă de vacanță din copilărie, pe clarvăzătoarea care le-a prezis ziua în care vor muri.

Tu cum ai trăi, de-atunci încolo? Ai încerca să schimbi viața zi de zi, ai intra în panică, ai trage mai mult cu liberul arbitru sau cu soarta predestinată? Ți s-ar părea că totul e o joacă, o glumă? Dincolo de căile și frământările amestecate ale celor patru personaje, romanul acesta incredibil de sensibil și profund ajunge tot la familie, cauza lucrurilor bune și rele care ni se întâmplă, în definitiv. Forța adevărată nu stă în vorbele misterioase ale ghicitoarei, ci în magnetismul care se manifestă când vine vorba de frați și surori.