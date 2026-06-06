Contractul, care va fi valabil timp de patru ani, are o valoare estimată cuprinsă între 17,4 milioane lei și 100,8 milioane lei, în funcție de necesitățile anuale și de contractele subsecvente, potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Acordul-cadru are ca obiect „Service, mentenanță, reparații și modernizări ale instalațiilor și echipamentelor pentru managementul traficului rutier în municipiul București”.

„Administrația Străzilor București intenționează să adopte măsuri concrete care vizează modernizarea, reabilitarea, consolidarea și dezvoltarea durabilă a infrastructurii rutiere, pietonale și de mobilitate urbană alternativă din municipiul București”, potrivit anunțului de pe SEAP.

Acordul cadrul va asigura „funcționarea în cele mai bune condiții ale sistemului de management al traficului din Municipiul Bucuresti (BTMS)”, fiind oferit „un timp de disponibilitate cât mai ridicat al echipamentelor” astfel încât traficul din Capitală si siguranta participantilor la trafic „să nu fie influențată negativ”.

Sistemul de semaforizare din București este compus din intersecții semaforizate cu funcționare locală și intersecții semaforizate cu funcționare centralizată, integrate în cadrul unui Centru de Control, care fac parte din cadrul Sistemului de Management al Traficului în Bucuresti, denumit BTMS. Sistemul a fost implementat de municipalitate cu rolul de a fluidiza circulația vehiculelor în Capitală, dar si de a realiza o prioritizare pentru vehiculele de transport public.

Conform documentației de achiziție, acordul-cadru va acoperi întreținerea și modernizarea mai multor subsisteme, precum semafoarele, automatele de dirijare, echipamentele electrice, rețelele de alimentare, fibra optică, echipamentele de comunicații, camerele video de monitorizare, sistemele radio de back-up și infrastructura hardware și software a centrului de control. Aceste componente necesită intervenții regulate, reparații și actualizări pentru a preveni blocajele rutiere și a menține fluiditatea traficului.

Un aspect esențial al contractului este garantarea funcționării continue a sistemului, iar lucrările de întreținere trebuie realizate cu impact minim asupra traficului, potrivit specificațiilor tehnice.

Termenul de depunere a ofertelor este până la 10 iulie 2026, iar contractul va fi atribuit unui singur operator economic.

Primăria Capitalei își propune, prin acest proiect, să contribuie la modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale și să răspundă cerințelor tot mai mari privind mobilitatea urbană alternativă.

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