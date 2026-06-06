De ce se retrage Sameday din Ungaria

Decizia vine după ce autoritățile de la Budapesta au blocat vânzarea subsidiarei Sameday din Ungaria către Express One, companie controlată de Poșta Austriacă.

Potrivit presei din Ungaria, Sameday intenționa să își vândă operațiunile locale către Express One. Tranzacția a fost însă respinsă de guvernul ungar, care a invocat regulile privind filtrarea investițiilor directe străine.

În urma blocării tranzacției, compania românească a decis să își închidă activitatea pe piața ungară și să se retragă complet din țară.

Procesul de ieșire a început deja; conform rapoartelor, serviciul de livrare a coletelor Sameday și automatele de vânzare Easybox urmează să funcționeze în Ungaria încă trei până la patru luni, înainte ca firma să își înceteze definitiv operațiunile interne, conform Portfolio.

Angajații vor fi concediați

Retragerea Sameday din Ungaria va avea ca efect concedierea angajaților din această țară și demontarea rețelei de lockere automate.

Conform informațiilor publicate de presa maghiară, compania operează aproximativ 1.000 de easyboxuri în Ungaria. Acestea vor fi relocate în România, unde cererea pentru livrările prin lockere continuă să crească.

Sameday ar urma să își continue activitatea în Ungaria pentru încă trei sau patru luni, înainte de închiderea completă a operațiunilor.

Maghiarii au o „opțiune în minus”

Vestea că Sameday se retrage a ajuns și pe rețelele sociale, unde maghiarii, deși se plâng de calitatea serviciilor, spun că au o „opțiune în minus”.

„Știu că nu a funcționat întotdeauna bine și nu a fost cea mai populară, dar a fost totuși o opțiune de livrare și ridicare în minus, datorită Fidesz.”, a scris cineva despre știrea că Sameday se retrage.

„Unul dintre curierii lor m-a sunat și mi-a spus următoarele: Dacă n-aș fi auzit cu urechile mele, n-aș fi crezut…”, a povestit altcineva din Ungaria.

„O, ce păcat. Am avut o experiență pozitivă cu ei în proporție de 90%. Știu că multora nu le-au plăcut, dar au livrat întotdeauna comenzile de la Emag prompt, iar dacă nu au făcut-o, vânzătorul nici măcar nu le-a trimis, iar Emag a returnat banii.”, a scris altcineva.

Ungaria, prima piață externă pentru Sameday

Sameday a intrat pe piața din Ungaria în 2021, aceasta fiind prima extindere internațională a companiei.

În ultimii ani, compania a investit în dezvoltarea rețelei de easyboxuri și în consolidarea serviciilor de livrare din țara vecină, însă rezultatele nu au fost suficiente pentru a susține continuarea operațiunilor după blocarea tranzacției cu Express One.

În prezent, compania de curierat Sameday își continuă activitatea în România și Bulgaria.

Anul trecut, Sameday, compania de curierat a grupului eMAG, a achiziționat Cargus, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală de curierat. 

Sameday face parte din grupul eMAG, care include mai multe branduri și servicii, printre care Fashion Days, Freshful, PC Garage, Depanero, Flip și HeyBlu. În septembrie 2025, eMAG intenționa să vândă cel mai mare depozit din Europa Centrală și de Est, de peste 100.000 de metri pătrați din Ungaria, inaugurat în 2023.

Potrivit datelor financiare, grupul Sameday a încheiat anul trecut cu afaceri de aproximativ 1,6 miliarde de lei. Din această sumă, circa 1,4 miliarde de lei au provenit din operațiunile desfășurate pe piața din România.

Relocarea easyboxurilor din Ungaria ar putea contribui la extinderea rețelei din România, unde livrările prin lockere automate reprezintă unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria de curierat.

În aprilie 2025, Sameday deținea peste 5.000 de easyboxuri doar în România.

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