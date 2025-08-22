Pe drumul păsărilor (Élise Rousseau, Editura Paralela 45)

V-ați pomenit vreodată privind cu fascinație zborul și comportamentul păsărilor, fără să știți măcar că v-ar putea interesa câtuși de puțin ornitologia? Că sunt niște făpturi atât de fascinante – în zborul lor interzis trupurilor noastre de om -, încât le urmărim existențele deloc complicate, dar atât de frumoase, ca o expresie a admirației față de aceste făpturi ce pot stăpâni și cerul, și pământul?

Pe drumul păsărilor reprezintă o adevărată declarație de dragoste pentru aceste ființe – mici sau mari, zburătoare și nezburătoare, dotate sau nu cu voci plăcute, cu penaj colorat sau cenușiu, care știu să înfrumusețeze lumea în care trăim. 

Porția de carte. Eseuri pentru păsări și văzduh / Răspunsuri utile pentru vârsta adolescenței

Élise Rousseau, autoarea cu pană (!) sensibilă în fața naturii, istorisește cum a ajuns să pice în pasiunea față de creaturile înaripate care împânzesc lumea. E ca o motivație, ca o explicație pentru demersul ei neobișnuit – un omagiu pentru făpturile care ne observă din înaltul cerului și pe care, la rândul nostru, le observăm captivați și mereu surprinși.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Printre amintirile autoarei, cele mai emoționante sunt cele în care își evocă familia și copilăria – locuri de unde și-a desprins interesul pentru lucrurile tainice care se întâmplă pe pământ, detaliu suficient pentru clădirea unor tradiții moștenite, cu farmecul și însemnătatea lor aparte, legătură imposibil de rupt cu bunicii, trecutul și viața în mijlocul naturii.

Fiecare capitol este dedicat unei categorii de păsări – celor care rămân, celor care construiesc, celor care stârnesc pasiuni sau celor care se asociază în stoluri, amplificându-și înmiit forța, frumusețea și amprenta în lumea în care viețuiesc.

M-a pus pe gânduri acest pasaj: „Animalele au mult de suferit din cauza cruzimii obișnuite a anumitor oameni și nu trebuie să ne mire că nu ne iubesc. Căci trebuie să fim conștienți de asta: animalele sălbatice nu se iubesc. Ele sunt extrem de neîncrezătoare față de noi. Păsărelele care se înghesuie la hrănitoare și-au dat seama că nu sunt o făptură umană foarte periculoasă, dar nu se pune problema să mă lase prea aproape de ele. Le e frică. Din perspectiva lor, fac parte din specia cea mai prădătoare din câte există”.

De aceea, cartea tradusă de Octavian Soviany este și o pledoarie pentru blândețe și compasiune. Și din acest motiv am adorat-o.

Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”
Recomandări
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Educație sexuală. Ghidul fetelor (Michelle Hope, Editura All)

Nu am cuvinte să laud destul utilitatea, claritatea și importanța acestui volum, atât de necesar într-o lume care a rămas destul de oarbă, în ciuda progresului informațional și tehnologic, la întrebările și nevoile adolescenților.

Cartea tradusă de Andreea Karina Han se concentrează asupra fetelor și asupra problemelor și întrebărilor acestora, pe măsură ce înaintează în frumoasa și delicata vârstă a transformărilor și îndoielilor lor.

Porția de carte. Eseuri pentru păsări și văzduh / Răspunsuri utile pentru vârsta adolescenței

În paginile acesteia nu este deloc vorba numai despre sexualitate, ci și despre cunoașterea de sine care nu ar trebui să implice rușine, stereotipuri și lipsă de înțelegere, mai ales din partea celor din jur: părinți, profesori etc. Întreaga scriere este structurată extrem de limpede, sub formă de întrebări și răspunsuri directe – o interpretare sinceră a biologiei care aduce schimbări mari în trupurile și mințile fetelor, o adresare fără perdea a mai multor „enigme” care, neexplicate așa cum se cuvine, ajung să capete proporții nemeritate pentru adolescente.

Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil
Recomandări
Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil

De ce mi se schimbă corpul?

Cum să recunoști relațiile nesănătoase?

Este sexul benefic pentru sănătate?

Ce să fac pentru a mă simți mai bine în pielea mea?

Cum mă despart de cineva?

Trebuie să postez online ca să fiu cool?

Ce este contracepția?

Peste 100 de întrebări și-au primit răspunsul în acest volum, un adevărat ghid psiho-socio-medical pentru a le ajuta pe fete să navigheze fără turbulențe prea însemnate prin emoțiile și stările fizice care vin la limita dintre copilărie și tinerețe.

Aș recomanda-o fetelor care doresc să găsească toate răspunsurile la un loc, redactate cu empatie și răbdare, dar și mamelor sau surorilor mai mari care nu au găsit încă drumul ideal către comunicarea cu adolescentele sau preadolescentele din familiile lor. E un instrument bun, un ajutor de nădejde, pentru că insuflă tinerelor un plus de încredere în sine, le taie din frica transformărilor fizice și psihice, le ajută să-și privească firesc schimbările prin care natura le pune să treacă.

Și are și ilustrații inspirate, semnate de Alyssa Gonzalez.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Polițiști uciși de luptătorii de gherilă din Columbia într-un elicopter doborât cu o dronă și într-un atentat cu bombă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
Unica.ro
Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Județele măturate de furtuni violente și ploi de până la 60 l/mp. Cod portocaliu de vijelii de la ANM
BREAKING NEWS
Știri România 10:37
Județele măturate de furtuni violente și ploi de până la 60 l/mp. Cod portocaliu de vijelii de la ANM
Mineralul foarte cerut care se află în România și poate fi acum exploatat: „Toată lumea asta îl caută înnebunită”
Știri România 10:13
Mineralul foarte cerut care se află în România și poate fi acum exploatat: „Toată lumea asta îl caută înnebunită”
Parteneri
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Adevarul.ro
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
Fanatik.ro
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Reacția lui Andi Moisescu după ce Dragoș Bucur s-a retras de la „Românii au talent”. Trei sezoane au fost colegi: „O mare bucurie și-o onoare”
Stiri Mondene 11:13
Reacția lui Andi Moisescu după ce Dragoș Bucur s-a retras de la „Românii au talent”. Trei sezoane au fost colegi: „O mare bucurie și-o onoare”
Ce spune Irina Nicolae despre relația cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea. „Noi «deschidem» greu poarta casei noastre”
Stiri Mondene 10:44
Ce spune Irina Nicolae despre relația cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea. „Noi «deschidem» greu poarta casei noastre”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
ObservatorNews.ro
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Ce temperaturi vor fi la începutul toamnei? Prognoza emisă de ANM
Mediafax.ro
Ce temperaturi vor fi la începutul toamnei? Prognoza emisă de ANM
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Wowbiz.ro
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Wowbiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
KanalD.ro
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”

Politic

Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21 aug.
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
Fanatik.ro
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist