În urmă cu mai puțin de o lună, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara că furnizorii de energie vor introduce în curând tarife dinamice la curentul electric.

PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România

PPC Ore Smart este prima ofertă dinamică din România de după ridicarea plafonării prețurilor la energie electrică, care s-a făcut din 1 iulie 2025.

Noua ofertă se adresează clienților rezidențiali care dețin contoare inteligente. Aceștia pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie.

Concret, consumul de energie electrică între orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de celelalte intervale orare, pentru persoanele care optează pentru oferta PPC Ore Smart, prima de acest tip de la noi din țară.

În ce interval orar se aplică oferta PPC Ore Smart

„Lansăm prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest”, a explicat directorul general PPC Energie, Ionuț Dună, motivația din spatele acestei oferte.

Oferta PPC Ore Smart, cu prețuri la energie reduse la jumătate, se aplică doar clienților care au instalat un contor inteligent integrat în sistemul de măsurare inteligentă, care măsoară consumul de energie electrică segmentat, în toate intervalele orare.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Astfel, în perioada martie-octombrie, între orele 11:00 și 14:59, prețul energiei active este de 0,313 lei/kWh, deci cu 59% mai mic decât tariful standard din celelalte intervale orare.

Pentru restul intervalelor orare (15:00 – 10:59) în perioada martie-octombrie și pentru toată perioada noiembrie-februarie, prețul energiei active este de 0,767 lei/kWh.

Cât pot economisi cei care aleg oferta PPC Ore Smart

Dacă în intervalul Ore Smart, un client folosește mașina de spălat rufe de trei ori pe săptămână, mașina de spălat vase zilnic, la fel și un aparat de aer condiționat (timp de câte patru ore/zi), poate economisi până la 100 lei/luna comparativ cu utilizarea acestora în orele de vârf.

Dacă o altă persoană folosește la fel de des electrocasnicele de mai sus, dar are și mașină electrică pe care o încarcă de zece ori pe lună, timp de câte 4 ore la fiecare încărcare, economiile lunare pot ajunge la 300 de lei/lună , comparativ cu utilizarea acestora în orele de vârf.

Care este prețul final al energiei, la oferta PPC Ore Smart

Această ofertă a furnizorului PPC Energie încurajează clienții să-și ajusteze comportamentul de consum, utilizând mai multă energie electrică în jurul prânzului, pentru a beneficia de prețuri mai mici.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Oferta PPC Ore Smart este deosebit de avantajoasă pentru românii care lucrează de acasă sau care pot programa funcționarea aparatelor electrocasnice în intervalul orar cu tarif redus.

Pentru un consumator rezidențial din București, prețul final al unui kilowatt cu toate taxele incluse, în intervalul cu tarif redus (martie-octombrie, între orele 11:00-14:59), este de 0,89 lei/kWh. Spre comparație, pentru celelalte intervale, prețul final pentru același client din București ajunge la 1,44 lei/kWh.

„Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile”, a subliniat Ionuț Dună, referindu-se la aspectul ecologic al ofertei.

Clienții PPC cu contoare inteligente nu mai trebuie să transmită indexul la energie

Contoarele inteligente integrate în Sistemul de Măsurare Inteligentă (SMI) sunt instalate de operatorul de distribuție din fiecare zonă geografică, conform unui calendar aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Românii care optează pentru PPC Ore Smart și au contoare inteligente integrate în SMI nu mai trebuie să transmită indexul, facturile la energie reflectând consumul real.

Cine este PPC Energie

PPC Energie este un furnizor major de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate.

Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne.

Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată. Concret, clienții casnici PPC Energie își pot cumpăra direct de pe www.ppcenergy.ro, de aici: aparate de aer condiționat, centrale termice, servicii de service și de asistență. Echipamentele pot fi cumpărate în tranșe egale, cu plata acestora direct pe factura de energie electrică, iar instalarea este gratuită.

Foto: PPC