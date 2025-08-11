Numărul turiștilor a scăzut considerabil

Prezența turiștilor pe plajele italiene a scăzut semnificativ în acest sezon, conform raportărilor Assobalneari (Federturismo – Confindustria). Asociația a înregistrat o scădere între 20% și 30% față de anii precedenți.

Plajele sunt aglomerate doar duminica, în timp ce în restul săptămânii rămân adesea mai mult goale sau înregistrează un număr redus de clienți.

Principalul motiv al acestei scăderi pare a fi creșterea prețurilor și majorarea cheltuielilor de trai, de zi cu zi.

Facturile mai mari, prețurile crescute la alimente și ratele ipotecare au afectat bugetele familiilor. Sindicatul Italian al Balneatorilor raportează, de asemenea, o scădere de 15% a prezenței în iulie, cu vârfuri de 25% în regiuni precum Calabria și Emilia-Romagna.

Cât costă două șezlonguri și o umbrelă pe plajele italiene

Dincolo de majorarea cheltuielilor de zi cu zi, prețurile pentru șezlonguri au crescut enorm. Acesta ar putea fi un alt motiv pentru care turiștii sau localnicii au preferat să reducă numărul de zile petrecute la malul mării.

Asociațiile de consumatori din Italia vorbesc despre „prețuri scăpate de sub control” în stațiunile de pe litoral. Potrivit presei italiene, costurile pentru șezlonguri și umbrelă arată astfel:

Costul mediu pentru o umbrelă și două șezlonguri a crescut de la 182 € în 2021 la 212 € în 2025 (+17%)

În locațiile exclusiviste, prețurile pot ajunge până la 600-1500 € pe zi

Institutul Național de Statistică din Italia raportează o creștere medie de 32,7% a tarifelor pentru plaje și piscine din 2019.

Conflict între operatori și consumatori

Operatorii de plajă atribuie scăderea prezenței puterii de cumpărare reduse a familiilor italiene și încetinirii turismului străin. Ei susțin că aceste condiții nu le permit să reducă tarifele fără a-și pune în pericol afacerile.

Pe de altă parte, consumatorii și asociațiile lor denunță un model de servicii de plajă nesustenabil, cu prețuri care au transformat chiar și o simplă umbrelă într-un lux.

Sectorul turismului de litoral se confruntă cu o criză evidentă în această vară. Pe de o parte, operatorii se străduiesc să facă față impactului crizei economice, iar pe de altă parte, familiile se plâng că vacanța la mare a devenit prea costisitoare. Pentru a menține viabilitatea turismului costier, va fi esențial să se găsească un echilibru între mentenabilitatea economică și accesibilitatea reală a serviciilor.

Cât costă un șezlong pe litoralul românesc

Pe litoralul românesc, în sezonul estival 2025, închirierea unui șezlong simplu fără umbrelă costă aproximativ 50 de lei pe zi, potrivit Kanald.ro. Dacă dorești să ai la dispoziție un pachet cu două șezlonguri și o umbrelă, prețul crește la aproximativ 100 de lei pe zi.

Aceste tarife sunt valabile în principalele stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud sau Costinești și pot varia în funcție de locație, cu prețuri mai mari în zonele exclusiviste sau în weekenduri.

Prețurile pentru mâncare au crescut și ele considerabil pe litoral. Încă din prima zi a lunii iulie, comercianții au aplicat o majorare de 10%.

Lista celor mai populare plaje din Italia

Italia se numără și printre destinațiile de vacanță preferate de români. Dincolo de orașele istorice, localitățile superbe de la malul mării îi atrag an de an pe turiști, iar plajele sunt, cu siguranță, pe listă atunci când ajung în Peninsulă.

Dacă ar fi să vorbim despre un „top 5” al celor mai apreciate și populare plaje din Italia în 2025, pe listă se numără:

Cala Brandinchi (Sardinia) – supranumită „Mica Tahiti”, cu nisip alb fin și ape turcoaz puțin adânci, perfectă pentru familii și cei ce caută liniște.

Cala Luna (Sardinia) – cu formă de semilună, nisip auriu și peșteri marine, accesibilă cu barca sau drumeție, ideală pentru aventurieri și iubitorii de snorkeling.

La Pelosa (Stintino, Sardinia) – cunoscută pentru apa turcoaz și nisipul alb imaculat, adesea comparată cu paradisurile caraibiene, având și o turn de apă istoric.

Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Sicilia) – o plajă naturală și protejată, apreciată pentru apele clare și natura înconjurătoare, faimoasă pentru broaștele țestoase.

San Vito lo Capo (Sicilia) – o stațiune populară cu plaje spațioase și bine echipate, foarte vizitată de turiști.

Aceste plaje sunt recunoscute pentru frumusețea naturală, apa cristalină și facilitățile bune, Sardinia fiind în prim-plan în topurile europene pentru 2025.

Plaje mai puțin cunoscute din Italia

Dincolo de cele mai populare plaje și destinațiile pe care turiștii le „vânează” an de an, există și numeroase plaje pitorești și frumoase, însă mai puțin cunoscute. Italia are foarte multe plaje spectaculoase mai puțin cunoscute, perfecte dacă vrei liniște și natură în 2025. Iată câteva recomandări cu „comori ascunse” ale litoralului italian:

Cala Brigantina (Caprera, Sardinia): La câțiva pași de Cala Coticcio, la fel de liniștită, mică și spectaculoasă. Apele limpezi și decorul natural fac din ea o destinație perfectă pentru relaxare și fotografie, foarte rar aglomerată.

Cala Mariolu (Sardinia): Colț de paradis cu pietricele albe și apă foarte clară – perfectă pentru snorkeling. Se ajunge doar cu barca, nu există facilități, accesul limitat la 700 de persoane pe zi din 2025, ideale pentru cei care caută natură pură și liniște.

Cala del Gesso (Toscana): Paradis ascuns, cu apă limpede și stânci spectaculoase, parcurs ușor de la locurile de cazare, plajă retrasă apreciată de cunoscători.

Baia delle Zagare (Puglia): Plajă încadrată de stânci albicioase, ape turcoaz și peisaje de poveste, greu de găsit pe hărțile turistice mainstream.

