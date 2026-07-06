Totul arată acum faptul că atunci când Hongqi a ajuns în Suedia, așteptările erau foarte mari. Hongqi, cunoscut ca „Rolls-Royce-ul Chinei”, este un producător auto chinez de automobile, cunoscut în special pentru modele electrice și de lux (de exemplu SUV-ul E-HS9). Numele „Hongqi” înseamnă literalmente „steag roșu” în chineză și este una dintre cele mai vechi mărci auto din China.

Angajat Hongqi: Totul s-a oprit, nu se mai importă nimic

Marele SUV electric E-HS9 atrăgea atenția prin grila enormă, dotările de lux și un preț semnificativ mai mic decât al multor concurenți europeni.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Hedin Mobility Group a stat în spatele lansării, iar modelul, numit un adevărat „icon”, trebuia să devină o alternativă nouă pentru cumpărătorii suedezi care își doreau un SUV electric mare și exclusivist. Dar astăzi situația arată complet diferit.

Hongqi nu a reușit să introducă nicio mașină electrică nouă înmatriculată în Suedia în primele șase luni ale anului. Pe Blocket există câteva mașini noi la vânzare, dar acestea au fost înmatriculate încă de anul trecut.

În total, în țară mai există acum 127 de mașini Hongqi. Dintre acestea, 120 sunt exemplare ale marelui SUV electric E-HS9 și doar șapte sunt ale modelului mai nou EHS7. Întrebarea este, așadar, ce se întâmplă de fapt cu Hongqi în Suedia.

Importatorul Hedin Mobility/Hedin Bil nu a oferit nicio declarație clară despre viitorul mărcii. Chiar în primăvară, mai multe surse au confirmat pentru Carup că vânzările sunt practic complet moarte.

„Am auzit că totul s-a oprit acum. Nu se mai importă nimic, iar mașinile rămase sunt imposibil de vândut”, spune un angajat.

Niciun anunț oficial din partea importatorului de mașini electrice chinezești

Până în acest moment însă, nu există un anunț oficial din partea importatorului Hedin. Pe site-ul suedez al Hongqi, clienții sunt redirecționați către mai mulți dealeri închiși deja.

Printre aceștia se numără puncte Hedin Bil deja desființate, inclusiv în Örebro și Karlskoga. Site-ul indică și alte locații unde viitorul este incert sau activitatea este în curs de închidere, precum Malmö/Jägersro, Uppsala și Linköping.

În acest moment nu mai este posibilă comanda modelului Hongqi E-HS9 în Suedia. Pe site-ul Hedin Bil este disponibil doar EHS7.

În același timp, nu există semne clare că E-HS9 ar fi fost oprit la nivel global. Dimpotrivă, modelul este încă promovat pe site-urile suedeze și internaționale ale Hongqi. Marele SUV electric de lux este încă vândut pe mai multe piețe europene și face parte din expansiunea globală a mărcii.

Hongqi nu a reușit niciodată să se impună cu adevărat în Suedia. Marca era necunoscută pentru mulți cumpărători, prețurile erau ridicate, valoarea de revânzare a scăzut rapid, iar mai mulți proprietari au semnalat probleme de calitate, piese de schimb și service.

Pentru un nou brand chinez de lux, combinația a fost dificilă: cumpărătorii trebuiau nu doar să aleagă o mașină neobișnuită, ci și să aibă încredere că rețeaua de dealeri, atelierele și piesele de schimb vor rămâne disponibile pe termen lung.

În toamna anului 2025, producătorul chinez de automobile de lux Hongqi anunța că va lansa 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028, pe 25 de piețe diferite, odată cu prezentarea modelului EHS5, un SUV electric compact.

„Rolls-Royce-ul Chinei”, probleme extinse și în Norvegia

În Norvegia, problemele au fost mult mai extinse. Acolo au fost vândute peste 2.300 de exemplare Hongqi E-HS9, iar marca a avut un impact mult mai mare decât în Suedia. Însă mulți proprietari norvegieni au raportat ulterior defecte repetate, timpi lungi de așteptare în service și dificultăți în obținerea pieselor de schimb.

Publicația citată a relatat anterior despre mașini electrice rămase blocate luni întregi, suspensii pneumatice defecte pe timp de căldură și proprietari care au încercat să își anuleze achizițiile.

În Norvegia, modelul E-HS9 a fost chiar rechemat din cauza problemelor cu suspensia pneumatică. Importatorul a explicat atunci că suspensia față era mai vulnerabilă la temperaturi ridicate și că mașinile urmau să fie verificate și, dacă era necesar, echipate cu piese întărite.

Acest lucru arată că problemele modelului au devenit mult mai serioase pe piața norvegiană, unde baza de clienți este mult mai mare.

Cât costă o bară de protecție din plastic pentru Rolls-Royce-ul Chinei

În Suedia, situația este aproape opusă. Aici sunt atât de puține mașini încât marca pare, în practică, să fi dispărut. Cu toate acestea, Hongqi continuă să își promoveze modelele pe site-ul său suedez și să trimită clienții către dealeri care nu mai există.

În realitate, clienții par să fie limitați la stocuri existente și eventual la comenzi pentru EHS7, dacă acestea mai sunt posibile.

În același timp, nu a fost înmatriculat niciun Hongqi nou în Suedia timp de șase luni. Întrebarea este cât a mai rămas, de fapt, din proiectul suedez al mărcii sau dacă marca a părăsit deja țara pe ușa din dos.

Publicația auto a solicitat în repetate rânduri un punct de vedere de la Hedin Mobility Group privind viitorul Hongqi în Suedia, dar compania nu a oferit niciun comentariu.

Cât privește prețurile, în Norvegia, spre exemplu, doar grila frontală decorativă costă 2.400 euro, o uşă costă aproape 4.000 euro, iar o bară de protecţie din plastic costă aproape 3.000 euro. Şi livrările acestor piese durează de obicei cam până la 9 luni, potrivit publicației piațaauto.md.

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