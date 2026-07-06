Racheta a transportat un focos fictiv, potrivit unui anunț al agenției de știri chineze Xinhua.

Testul de acum a făcut parte din programul anual de instruire al armatei Chinei, care susține că s-a desfășurat în conformitate cu dreptul și practicile internaționale și că nu a fost îndreptat împotriva niciunei țări sau ținte.

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Autoritățile chineze nu au precizat însă ce tip de rachetă a fost lansat. Atât agenția de știri Xinhua, cât și Ministerul Apărării au vorbit doar despre „o rachetă strategică lansată de pe submarin”.

China a mai făcut un astfel de test în Pacific în urmă cu doi ani, când a lansat o rachetă balistică intercontinentală echipată tot cu un focos fictiv.

Noua Zeelandă, Australia și Japonia au fost nemulțumite de gestul Chinei

Lansarea unui test cu rachetă balistică de către China în Pacificul de Sud este considerată periculoasă și îngrijorătoare de către comunitatea internațională din mai multe motive geopolitice, strategice și de securitate.

Concret, regiunea este deja marcată de rivalitatea dintre China, SUA și aliații acestora, precum Australia, Japonia și Noua Zeelandă. Un astfel de test este perceput ca un semnal militar și politic că Beijingul își extinde prezența și forțele în Pacificul de Sud.

În acest context, guvernul Noii Zeelande a transmis că a fost informat cu numai câteva ore înainte și că racheta a fost lansată în Zona Liberă de Arme Nucleare din Pacificul de Sud.

Această zonă a fost instituită prin Tratatul de la Rarotonga din 1986, care interzice armele nucleare în întreaga regiune. China a ratificat în 1987 protocoalele tratatului, angajându-se să nu testeze arme nucleare în interiorul zonei și să nu amenințe cu utilizarea acestora împotriva statelor semnatare care dețin teritorii în regiune. „Se pare că, în pofida preocupărilor noastre exprimate de mult timp cu privire la acest tip de activitate, China a efectuat testul la doar câteva ore după ce ne-a informat”, a declarat ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters.

Lansarea a avut loc în aceeași zi în care Australia și Fiji au semnat un nou tratat de apărare reciprocă, menit să contracareze influența Chinei în Pacific. „Australia a transmis clar Chinei că noi considerăm acest tip de acțiune drept un factor de destabilizare a regiunii”, a spus și ministrul australian de externe, Penny Wong.

La rândul său, guvernul japonez a transmis, într-un comunicat, că Garda de Coastă a Japoniei a fost informată de autoritățile chineze că va fi instituită o „zonă restricționată” în zona economică exclusivă a Japoniei, în apele situate la sud de Shionomisaki, în prefectura Wakayama, „în legătură cu căderea unor resturi spațiale”.

Cu 90 de minute înainte de lansarea propriu-zisă, Ambasada Japoniei la Beijing a fost informată oficial de Ministerul chinez al Apărării că urma să fie testată o rachetă balistică. „Ca răspuns, Japonia și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de intensificarea activităților militare ale Chinei și a îndemnat ferm Beijingul să renunțe la exercițiile de lansare a rachetelor balistice, pentru a se asigura că acestea nu amenință securitatea Japoniei, inclusiv prin traversarea spațiului aerian japonez”, se arată în comunicatul guvernului japonez.

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