Înțelegerea cauzelor bolilor cardiovasculare

Profesorul Deanfield, profesor la University College London (UCL) și Director al National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR), subliniază că ne aflăm într-o poziție unică în ceea ce privește prevenția bolilor cardiovasculare la nivel populațional. „Ne aflăm într-o situație unică în ceea ce privește bolile cardiovasculare, pentru că putem aborda cu adevărat prevenția la nivel de populație”, a declarat el pentru DC Medical.

Expertul explică că înțelegem cauzalitatea bolilor coronariene mai bine decât pentru alte afecțiuni. Cunoaștem principalii factori de risc și avem metode de a-i reduce, fie prin medicație, fie prin schimbări comportamentale.

Factorii majori de risc cardiovascular

Conform profesorului Deanfield, principalii factori de risc sunt:

Fumatul

Colesterolul ridicat

Hipertensiunea arterială

Diabetul

Abordarea tradițională a medicilor de a ține „lecții” pacienților nu este întotdeauna eficientă. În schimb, expertul propune o strategie de reducere treptată a riscurilor.

Strategia de reducere a riscurilor

„Putem fi însă mai subtili: putem reduce expunerea la riscuri diminuând, treptat, factorii nocivi de-a lungul timpului, încă de mult mai devreme. Numim asta strategie de reducere a riscurilor”, explică Deanfield.

Această abordare implică schimbări treptate în dietă și reducerea fumatului, în loc de interdicții totale. Investițiile mici, făcute devreme și susținute în timp, pot avea un impact semnificativ asupra riscurilor viitoare.

Controlul fumatului și politicile publice

Interzicerea fumatului în spațiile publice a dus rapid la scăderea cazurilor de infarct, demonstrând beneficiile imediate ale reducerii expunerii la fum. Deanfield menționează exemplul Suediei, unde trecerea la produse cu risc mai mic, precum nicotina orală, a dus la o scădere semnificativă a daunelor legate de tutun la nivel populațional.

Alternative la fumatul tradițional

Pentru fumătorii care nu pot renunța imediat, există alternative mai puțin dăunătoare:

Vapingul

Nicotina orală

Tutunul încălzit

„Nicotina orală, de exemplu, nu este cancerigenă și nu provoacă direct infarcte sau accidente vasculare. Încălzirea tutunului este, de asemenea, mai sigură decât arderea lui”, explică profesorul Deanfield pentru DC Medical.

Combinația câștigătoare: alimentație mai bună și strategii antifumat

Profesorul subliniază importanța prevenirii expunerii la factori de risc, în special la tineri. Pentru fumătorii care nu pot renunța imediat, soluțiile de tip „harm reduction” pot reduce semnificativ riscul.

În ceea ce privește alimentația, Deanfield recomandă:

Îmbunătățirea calității alimentelor

Evitarea obezității

Utilizarea terapiilor moderne antiobezitate, când este necesar

Acești pași graduali, combinați cu strategii de reducere a fumatului, pot scădea semnificativ expunerea la risc pe termen lung.

