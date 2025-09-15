Martha Argerich, după-amiază memorabilă la Ateneul Român

De la ora 16.30, pe scena Ateneului Român, Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo revine în festival, sub bagheta maestrului Charles Dutoit, având-o ca solistă pe legendara pianistă Martha Argerich.

Programul cuprinde lucrări de Maurice Ravel – Mama mea, gâsca M. 60, Concertul în sol major pentru pian și orchestră M. 83 și Valsuri nobile și sentimentale M. 61 – și Marea L. 109 de Claude Debussy.

Argerich, una dintre cele mai mari pianiste ale lumii, premiată de Grammy și Gramophon, revine în festival după ce a fost nevoită să își anuleze concertul de duminică.

„Oedipe” de George Enescu, seară de gală la Opera Națională București

De la ora 19.00, Opera Națională București prezintă opera monumentală „Oedipe” de George Enescu, în regia vizionară a lui Stefano Poda și cu Tiberiu Soare la pupitrul dirijoral.

Spectacolul reunește Orchestra, Corul și Corul de copii ai ONB, alături de o distribuție de elită: Ionuț Pascu (Oedip), Ruxandra Donose (Iocasta), Ramona Zaharia (Sfinx), Vazgen Gazaryan (Marele Preot), Paul Curievici (Laios), Adrian Sâmpetrean(Creon), Kaarin Cecilia Phelps (Antigona), Alexei Botnarciuc (Tiresias) și alții.

Considerată una dintre capodoperele secolului XX, „Oedipe” a avut premiera mondială în 1936 la Paris și rămâne lucrarea definitorie a marelui compozitor român.

Spectacole și în alte orașe din țară, în cadrul Festivalului George Enescu 2025

Pe 15 septembrie, Festivalul George Enescu continuă și în alte orașe:

Timișoara, Sala Capitol, ora 19:00 – Mahler Chamber Orchestra, dirijor Gianandrea Noseda.

Arad, Sala Palatului Cultural, ora 19:00 – Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum, cu Alexandra Silocea (pian, concept) și Patricia Nolz (mezzosoprană).

Constanța, Cazino Constanța, ora 20:00 – Berlin Academy of American Music, dirijor Garrett Keast, cu violonista Mihaela Martin

Ediția a XXVII-a a Festivalului Internațional „George Enescu” are loc până pe 21 septembrie, sub tema „Celebrations”, marcând 70 de ani de la moartea compozitorului.

