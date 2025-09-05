Evenimente la Ateneul Român

Ora 16.30– La Ateneul Român, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, recunoscută la nivel european, va susține un concert de gală, avându-l la pupitru pe dirijorul Lahav Shani, pentru o seară de excepție muzicală. Publicul va putea asculta „Intermezzi pentru instrumente de coarde”, op. 12, de George Enescu, „Concertul nr. 2 în fa major pentru pian și orchestră”, op. 102, de Dmitri Șostakovici, precum și „Simfonia nr. 3 în mi bemol major, Eroica”, op. 55, de Ludwig van Beethoven.

Ora 22.30– La Ateneul Român va concerta Accademia Bizantina, ansamblu clasat pe primul loc în Europa și pe al doilea la nivel mondial, sub conducerea muzicală a lui Ottavio Dantone.

Orchestra Filarmonica Cehă

Ora 19.30– Sala Palatului va găzdui un recital al violoncelistului Kian Soltani. Artistul va evolua alături de Orchestra Filarmonică Cehă, sub conducerea dirijorului Petr Popelka, în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Programul serii include Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră, op. 104, și Simfonia nr. 6 în re major, op. 60, de Antonín Dvořák.

„Bach in the Jungle” la MINA, București

Ora 20.00– La MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, publicul va putea trăi experiența spectacolului „Bach in the Jungle”. Violonista Leticia Moreno și bandoneonistul Claudio Constantini invită publicul într-o experiență muzicală captivantă, care combină armoniile clasice ale lui Bach cu interpretări contemporane, într-un decor imersiv impresionant.

George Enescu (1881-1955) a fost cel mai mare muzician român al secolului XX, compozitor, pianist, violonist și dirijor de renume internațional, autor al „Rapsodiilor române” și al operei monumentale „Oedipe”. Este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise din Paris.