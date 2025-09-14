Dimineața educativă: povești muzicale la Odeon și dialoguri camerale la MNAR

La ora 11.00, Teatrul Odeon, Sala Majestic, găzduiește Orchestra Filarmonicii din Brașov, condusă de David Molard Soriano. Programul aduce farmecul copilăriei prin Francis Poulenc – Povestea lui Babar, micul elefant și delicatețea basmelor muzicale semnate de Maurice Ravel – Mama mea, gâsca.

Tot de la 11.00, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, violoncelistul Marc Coppey și pianistul François Dumont propun un recital de mare rafinament. 

Programul cuprinde lucrări de George Enescu, Gabriel Fauré și Frédéric Chopin, culminând cu celebra Sonată în sol minor pentru violoncel și pian, op. 65 de Chopin.

La Sala Radio, cu Orchestra Națională Simfonică Daneză

De la ora 13.00, Sala Radio primește pentru prima dată Orchestra Națională Simfonică Daneză, sub bagheta lui Nicholas Collon, cu Alexandru Tomescu solist. 

Programul leagă sonoritățile contemporane din Lil Lacy – Aurōra de lirismul enescian al Capriciului român pentru vioară și orchestră (finalizat de Cornel Țăranu) și de monumentalitatea romantică din Variațiunile „Enigma” de Edward Elgar.

Orchestra Monte-Carlo, după-amiază fastuoasă la Ateneu

Recomandări
La ora 16.30, Ateneul Român găzduiește Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo și Corul de Cameră Preludiu, conduse de Kazuki Yamada. 

Programul: Enescu – Isis, Ravel – Concertul pentru mâna stângă și grandioasa Simfonie nr. 3 „cu orgă” de Camille Saint-Saëns.

Lady Macbeth, seara dramatică la Sala Palatului

De la ora 19.00, Sala Palatului devine scena uneia dintre cele mai dramatice partituri din secolul XX: Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio, conduse de Giancarlo Guerrero, prezintă în concert opera monumentală a lui Dmitri Șostakovici – Lady Macbeth din Mțensk.

Noapte americană la Ateneu

Ziua se încheie la 22.30, tot la Ateneul Român, cu Berlin Academy of American Music (BAAM), dirijată de Garrett Keast, având-o solistă pe violonista Mihaela Martin. 

Programul propune o călătorie transatlantică: Copland – An Outdoor Overture, Barber – Concertul pentru vioară, Dorman – Tanyaderas, Bernstein – Trei dansuri din On the Town și Gershwin – Un american la Paris.

