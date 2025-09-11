O după-amiază de secol XVIII la Ateneul Român

De la ora 17.00, Ateneul Român găzduiește Orchestra of the Age of Enlightenment într-un format care promite eleganță, acuratețe istorică și un plus de expresie scenică, sub semnătura coregrafului și regizorului Kim Brandstrup. Este genul de întâlnire care aduce mai aproape de public spiritul clasicismului, dar și farmecul instrumentelor de epocă.

Clujul întâlnește ASMF

De la ora 19.00, la Cluj-Napoca, la Sala Auditorium Maximum, urcă pe scenă Academy of St Martin in the Fields, una dintre cele mai iubite orchestre de cameră din lume.

Concertul e condus de la pian de Jan Lisiecki, cu o energie și o rigoare care i-au adus recunoaștere internațională. Pentru publicul din Transilvania, este o ocazie rară de a trăi de aproape rafinamentul britanic.

Daniele Gatti și Kirill Gerstein, la Sala Palatului

De la ora 20.00, Sächsische Staatskapelle Dresden aduce la Sala Palatului un program cu parfum românesc și accente romantice. Daniele Gatti conduce orchestra într-o călătorie care începe cu „Uvertura de concert pe teme în caracter popular românesc”, op. 32 de George Enescu, continuă cu Concertul pentru pian în la minor, op. 54 de Robert Schumann, cu Kirill Gerstein solist, și se încheie în natură, cu „Pastorala” lui Beethoven – Simfonia a VI-a, în fa major, op. 68.

O seară mare, cu o orchestră de legendă și un dirijor pe măsură.

Muzică, poezie și artă vizuală la MINA

Tot de la ora 20.00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, Alexandra Silocea propune o oră de sinestezie: „Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum”. Conceptul reunește lucrări pentru pian solo iubite de Gustav Klimt, lieduri de Franz Schubert (inclusiv „Der Lindenbaum” și „Ständchen”), partituri de Janáček, Debussy, Liszt, alături de creațiile contemporanilor Fazıl Say și Martin Romberg.

Mezzosoprana Patricia Nolz dă glas paginilor vocale, iar Laëtitia Eïdo leagă totul prin interludii poetice pe texte de James Joyce, A. E. Housman, Robert Frost, Kahlil Gibran și alții.

Experiența e completată de un Bösendorfer Ver Sacrum 214VC „Secession”, ediție limitată, adus în premieră în România (eveniment susținut de Bösendorfer, Yamaha Europe și Forumul Cultural Austriac).

