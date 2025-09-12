Beethoven la Ateneu, cu Jan Lisiecki

La ora 16.30, la Ateneul Român, cu Academy of St Martin in the Fields. La pupitru – de la claviatură – se află Jan Lisiecki, alături de Tomo Keller (conducere muzicală). Programul traversează modernismul concis al lui Pierre Boulez (Mémoriale, pentru flaut și 8 instrumente), revine la clasici cu Beethoven (Concertul pentru pian nr. 3, în do minor, op. 37), respiră românește prin Enescu (Dixtuor în re major pentru suflători, op. 14) și se încheie cu verva Simfoniei nr. 1 „Clasică” de Serghei Prokofiev.

Festivalul în țară: Istanbul la Craiova

De la ora 19.00, Filarmonica Oltenia din Craiova găzduiește Orchestra Simfonică Istanbul, condusă de Hasan Niyazi Tura. Este încă o dovadă că ediția 2025 duce spiritul Enescu dincolo de Capitală, în marile orașe ale țării.

Royal Philharmonic, seara mare de la Sala Palatului

De la ora 19.30, Royal Philharmonic Orchestra urcă pe scena Sălii Palatului sub bagheta lui Vasily Petrenko, cu Alexandre Kantorow solist la pian. Programul leagă tablourile sonore din „Peer Gynt” de Edvard Grieg, virtuozitatea romantică a Concertului nr. 2 în la major pentru pian și orchestră de Franz Liszt și energia primei simfonii a lui George Enescu, în mi bemol major, op. 13.

O seară cu greutate, în care Londra și Bucureștiul se întâlnesc pe aceeași respirație.

„Klimt meets Bösendorfer”, ediția de vineri, la MINA

La ora 20.00, MINA – Muzeul Artei Noi Imersive prezintă din nou conceptul „Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum” cu Alexandra Silocea (pian, concept, artist Bösendorfer), Patricia Nolz (mezzosoprană) și Laëtitia Eïdo (actriță, narator). Muzica de Schubert, Janáček, Debussy, Liszt, alături de creații contemporane Fazıl Say și Martin Romberg, se împletește cu poezie și imagine, pe un pian Bösendorfer Ver Sacrum 214VC „Secession”, ediție limitată.

Noapte „Between Worlds”, la Ateneul Român

Ziua se închide spectaculos, de la ora 22.30, tot la Ateneul Român, cu Avi Avital – Between Worlds. Mandolinistul conduce Between Worlds Ensemble într-o aventură sonoră care trece lejer granițele genurilor, cu Alessia Tondo invitată la voce. Un final magnetic, pentru cei care vor să trăiască festivalul până după miezul nopții.