Ce ne aduce Festivalul George Enescu în București

Primul concert din București are loc de la ora 11.00-13.00, Sala Auditorium, Muzeul Național de Artă al României, București – Dmitri Șostakovici și Johannes Brahms.

De la ora 13.00-15.00, Sala Radio, București Orquestra de la comunitat Valenciana cu James Gaffigan dirijor și Benjamin Bernheim tenor prezintă Richard Strauss – Don Juan, Ernest Chausson – Poem despre dragoste și Hector Berlioz – Nopți de vară cu Maurice Ravel Alborada del gracioso.

Originar din Franța, Benjamin Bernheim este un artist frecvent invitat pe scenele celor mai prestigioase teatre de operă din lume, precum Opera Națională din Paris, Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper, Staatsoper Berlin, Teatro alla Scala și Royal Opera House din Londra, unde abordează roluri principale din repertoriul romantic, cu o afinitate aparte pentru cel francez.

Recomandări Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

Remarcat atât pe scenă, cât și în înregistrări, el a fost elogiat în revista Süddeutsche Zeitung drept „cea mai frumoasă voce de tenor de la Luciano Pavarotti încoace” și numit de Diapason „noul tenor vedetă”.

După ce a susținut un moment artistic uluitor la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Paris în 2024, Benjamin Bernheim a lansat primul său album solo Douce France: Mélodies & Chansons, în care îmbină cu imaginație melodiile celebre din secolul XIX semnate de Berlioz, Chausson și Duparc cu piesele clasice din secolul XX ale lui Brel, Kosma și Trenet, bazându-se pe vasta sa experiență în repertoriul francez. În aceeași perioadă, a fost desemnat Cântărețul Anului de către International Opera Awards.

De la ora 16.30-19.30, la Ateneul Român, București, melomanii pot vedea și asculta Les Ambassadeurs ~ La grande ecourie/ Corul de cameră din Namur Emmanuel Resche-Caserta, cu dirijor Jean-Philippe Rameau Dardanus, Emmanuelle de Negri (soprană), Marie Perbost (soprană), Benoît-Joseph Meier (tenor), Thomas Dolie (bariton) și Stephan Macleod (bas).

Orchestra Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie întruchipează uniunea a două ansambluri muzicale excepționale. Orchestra Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie îmbină moștenirea prestigioasă a ansamblului La Grande Écurie et la Chambre du Roy, fondat în 1966 de Jean-Claude Malgoire, cu elanul inovator și pasionat al ansamblului Les Ambassadeurs, creat în 2012 de Alexis Kossenko. Această fuziune artistică reprezintă o adevărată întâlnire de spirite pioniere, profund angajate în redescoperirea autentică a muzicii, printr-o abordare riguroasă ce respectă contextele istorice.

Recomandări Tânărul care a renunțat la cariera din IT pentru a face agricultură cu familia. „Lucrurile astea îmi dau sens. Mă simt bine că pot avea un impact”

Jean-Claude Malgoire a revoluționat interpretarea muzicală prin reintroducerea instrumentelor de epocă, oferind noi perspective asupra unui repertoriu de șase secole, de la Machaut la Debussy. Această abordare unică a inspirat o generație de muzicieni să redescopere operele trecutului dintr-o perspectivă istorică, adesea contrazicând practicile dominante.

De la ora 19.30-21.30, la Sala Palatului, București – Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia prezintă London Voices cu Daniel Harding dirijor, Magdalena Kozena, mezzosoprană care va interpreta Sinfonia și Cântece populare de Luciano Berio și Marea L. de Claude Debussy.

De la ora 22.30-0.30, la Ateneul Român din București, Camerata regală, cu dirijorul Alex Amsel și Evgeny Konnov la pian (laureat al Concursului Internațional George Enescu 2024) prezintă Aurel Stroe – Uvertura burlescă, George Enescu Suita nr. 3 în re major op. 27, Săteasca și Piotr Ilici Ceaikovski Concertul nr. 1 în si bemol minor pentru pian și orchestra.

Recomandări Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri

Festivalul George Enescu în Timișoara

La Timișoara, în Sala Capitol, de la ora 19.00, Orchestra Simfonică WDR din KÖLN, cu Cristian Măcelaru dirijor și Patricia Kopacinskaia la vioară are plăcerea să vă prezinte George Enescu Rapsodia română nr. 2 în re major op. 11, Béla Bartók Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră Sz. 36 și Serghei Rahmaninov Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27

Ce se aude la Muzeul George Enescu din Sinaia

Muzeul Enescu din Sinaia va prezenta, de la ora 14.00, un recital de muzică și poezie, Cântecul din luminiș, cu Oana Rădulescu Velcovici a pian, Ioana Amalia Bordan la pian și mezzosoprana Mariana Mirescu. Ele vor interpreta Pavana din Suita pentru pian nr. 2 în re major op. 10, Voix de la steppe din Pièces impromptues op. 18, Estrene à Anne și Aux damoyselles paresseuses d’escrire à leurs amys din Șapte cântece pe versuri de Clément Marot op. 15 și Morgengebet pe versuri de Carmen Sylva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE