Aici, la Pungescu, vă oferim cele mai calitative pungi biodegradabile. Fiind liderii pieței în România, experiența și profesionalismul dobândit în peste 12 ani de activitate ne recomandă. În tot acest timp am colaborat cu peste 1200 de clienți mulțumiți. Grupul de firme Pungescu are vânzări de peste 10 milioane de euro anual. Aceste două aspecte ne-au ajutat să ajungem unde suntem acum, să ajungem numărul 1 în domeniul pungilor personalizate din România! Vă oferim cel mai scurt termen de producție al pungilor biodegradabile, comanda ajungând la dumneavoastră în 3-4 zile de la plasare. Chiar în fața ușii! Cu o capacitate de producție de 10 milioane de pungi biodegradabile pe lună, fiți siguri că vă veți bucura de cele mai calitative pungi de pe piață, la cel mai bun preț!

L-am întrebat pe Simion Octavian, manager Pungescu, producător pungi, ce a determinat extinderea afacerii și care este misiunea căreia ne dedicăm zi de zi: „Ne-am mutat în online odată cu clienții noștri. Știm că afacerile acestora au nevoie de promovare, iar produsele lor au nevoie de transport în siguranță. Noi, aici, la Pungescu, le oferim atât oportunitatea de a-și promova afacerile într-un mod inedit, dar și siguranța transportului. Pungile biodegradabile pe care le producem oferă anduranța și rezistența pungilor clasice de plastic, dar eliminând amenințarea asupra mediului. În plus, calitatea graficii cu care personalizăm pungile este una superioară. Astfel creăm o cultură de respect față de client. Noi ne respectăm clienții și le oferim calitate și, mai mult, îi ajutăm să facă același lucru față de clienții lor.”

Așadar, Pungescu se dedică 100% clienților. Ne dorim să vă oferim cele mai bune soluții, cele mai rezistente pungi biodegradabile și cea mai calitativă grafică pentru personalizarea acestora. Vă încurajăm să susțineți și voi companiile românești. Alegeți pungile biodegradabile de la Pungescu, producător pungi, firmă românească prezentă pe piață de mai bine de un deceniu! Mai multe informații pe https://pungi-maieu.ro/.

Pungile biodegradabile personalizate și cum îți ajută acestea afacerea

Pungescu nu numai că își susține clienții, ci susține și protejarea mediului. Consumul exagerat de plastic a început să își facă simțită prezența din ce în ce mai mult în ultimii ani, găsiți mai multe informații aici. Pentru a proteja mediul fără a face rabat de la calitate ne-am dezvoltat în domeniul producției pungilor biodegradabile. Pungile pe care le producem sunt 100% biodegradabile și compostabile. Acestea sunt confecționate din amidon de porumb, iar elementele în care se descompun odată ce nu mai sunt folosite chiar ajută la fertilizarea solului.

Poți alege între pungi tip maieu și tip banană, în funcție de afacerea pe care o ai. În prezent colaborăm cu afaceri din toate domeniile, de la farmacii, la restaurante și lanțuri de magazine mari. Chiar dacă sunt biodegradabile, pungile pe care le producem sunt extrem de rezistente și sigure. Pungile tip banană sunt pungile care au mânerul decupat direct în folie, în formă de banană – de aici și numele. Acestea pot susține până la 5 kg și se confecționează în dimensiuni mai mici, fiind ideale pentru farmacii, evenimente de marketing sau alte afaceri care comercializează produse de dimensiuni reduse. Pungile tip maieu, de cealaltă parte, au dimensiuni mai mari. Așadar, pot susține greutăți de până la 15 kg. Acestea sunt pungile clasice de la magazine, cu pliuri pe margini și cu mânerele asemănătoare bretelelor unui maieu. Pungile biodegradabile tip maieu se folosesc cel mai des de către afacerile de tip magazine de cartier, supermarket-uri, shop&go. Totuși, acestea sunt extrem de versatile și îți pot servi ca ajutor de nădejde în orice domeniu de activitate ai ales pentru afacere ta.

Mai mult, ne dorim să susținem la rândul nostru afacerile din România, așa cum am fost noi susținuți. Astfel, am creat posibilitatea de a personaliza pungile biodegradabile. Nu numai că îți promovezi afacerea, dar protejezi și mediul! Cât de tare, nu? Alegi grafica cu care vrei să personalizezi pungile biodegradabile, te asiguri că are între 1 și 4 culori, plasezi comanda și în cel mai scurt timp te bucuri de ea! Pentru rezultate optime îți recomandăm să personalizezi pungile biodegradabile cu logo-ul companiei tale.

Și poți sta liniștit, pungile biodegradabile de la Pungescu sunt însoțite de certificare la nivel european EN 13432. Adică sunt pe bune!



