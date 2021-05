1. Cine a inventat cafeaua

Cine a inventat cafeaua – asta este o întrebare bună și nu este ușor de răspuns la ea. Cafeaua a luat naștere în urmă cu mii de ani după ce a observat comportamentele neobișnuite ale caprelor.

Da, ai citit asta corect – capre. În secolul al IX-lea în Etiopia, Kaldi le-a prezentat stareților mănăstirii locale o idee despre prepararea unei băuturi cu boabe de cafea prin uscare sau fierbere într-un mod specific. Kaldi avea capre care mâncau mai multe fructe de pădure dintr-un copac și localnicii au observat cum devin mai energici și mai entuziasmați.

În zilele noastre, cafeaua modernă a luat o mulțime de arome precum espresso, cappuccino, mocha, cafe latte și multe altele. Potrivit unei cercetări, în fiecare an se consumă peste 400 de miliarde de căni de cafea.

Introducerea culturii cafenelelor

Cultura cafelei descrie un mediu social și o serie de comportamente sociale conexe care depind în mare măsură de cafea, ca un lubrifiant social. La sfârșitul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, cafenelele din diferite țări au devenit locuri populare de conversație sau de întâlnire pentru scriitori, sociali și artiști. În secolul al XX-lea, espresso a devenit dominant în lumea occidentală și urbanizată.

Cel mai mare producător de cafea

Cafeaua este a treia cea mai consumată băutură din lume. După ceai și apă, boabele de cafea vin la mare căutare în fiecare regiune, oraș și țară.

Potrivit Organizației Internaționale a Cafelei, Brazilia este cel mai mare producător de cafea. În 2016, a produs o uimitoare 2.595.000 de tone metrice de boabe de cafea. De peste 150 de ani, Brazilia a fost cel mai mare producător mondial de cafea. Numai plantațiile de cafea din Brazilia au aproximativ 27.000 de kilometri pătrați (de aceeași dimensiune ca Albania sau Puerto Rico și Bahamas combinate!

Plantele majoritare sunt situate în Sao Paulo, Minas Gerais și Parana, precum și în alte trei state din sud-est. În aceste zone, temperatura și clima sunt de obicei cele mai potrivite pentru producerea cafelei.

Cel mai mare consumator de cafea

În zilele noastre veți găsi o cafenea și un lanț de cafea la fiecare colț al străzii. Potrivit Organizației Internaționale a Cafelei, Finlanda este cel mai mare consumator de cafea. Finlanda este una dintre cele mai vechi și mai reci țări din lume iar o cafea fierbinte ar trebui să vă încălzească în mod natural.

2. Calorii în cafea

Dacă v-ați îngrășat sau doriți să slăbiți, atunci este timpul să începeți o dietă. Regimul este dificil și dintr-un motiv întemeiat; trebuie să tăiați aproape tot ce vă place. Dar vestea bună este că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la tăierea zilnică a cupei de cafea.

Cafeaua nu are calorii! De una singură, cafeaua nu are practic calorii. O boabă de cafea nu are nevoie de energie în mod natural, deci nu adaugă nicio calorie consumului dumneavoastră. Cafeaua neagră nu are practic calorii. O ceașcă tipică de 14 g de cafea în 237 ml de apă de cafea are doar 1 calorie.

Cantitatea mică de calorii din cafea provine din procesul de preparare. Singurul alt ingredient este apa și știm cu toții că apa nu are calorii. O boabă de cafea este practic doar sămânță cu scopul de a încolți o plantă de cafea. Plantele de cafea își obțin toată energia din frunze prin fotosinteză odată ce încep să crească. Deci, fiind o sămânță, o boabă de cafea are doar o cantitate mică și nesemnificativă de energie care chiar și în acumulare se dovedește a fi aproape nimic atunci când este consumată.

Cu toate acestea, atunci când adăugați alte ingrediente, numărul de calorii începe să crească. Adăugarea de lapte sau zahăr va crește într-o bună măsură numărul de calorii din ceașcă.

3. Cofeina din cafea – este dăunătoare sănătății?

De când cafeaua a intrat în gospodăria urbană, a existat întotdeauna un mit. Oamenii au speculat întotdeauna că cofeina găsită în cafea este dăunătoare.

Cât de multă cafeină consumați în cafea? Cantitatea variază de la marcă la marcă, dar majoritatea studiilor arată că o ceașcă medie conține aproximativ 180 de miligrame de cofeină. Cantitatea zilnică recomandată este de 200 până la 300 de miligrame. În acest moment, efectele cofeinei pot fi resimțite, dar doar ușor. Desigur, cantitățile de căni pe care le beți într-o zi vă influențează și sănătatea.

S-a dovedit că consumatorii obișnuiți de cafea sunt mai puțin vulnerabili la diabetul Alzheimer și diabetul de tip II. Aceasta este o veste pentru persoanele în vârstă, deoarece Alzheimer afectează peste 10% dintre persoanele în vârstă.

De asemenea, se știe că cafeaua scade riscul bolii Parkinson. În plus, o mare parte din iubitorii de cafea trebuie să facă față unei scăderi cu 40% a riscului de artrită. În special, șansele de gută sunt reduse. Având în vedere toate acestea, putem spune cu siguranță că cafeaua ar aduce beneficii persoanelor în vârstă.

În ceea ce privește tinerii, un studiu a arătat că cafeaua poate reduce de fapt șansele de ciroză alcoolică. De asemenea, este bine dacă sunteți îngrijorat de infectarea cu hepatita C.

Să nu uităm că cafeaua conține și tone de antioxidanți. De fapt, unele cercetări arată că cafeaua poate conține mai mulți antioxidanți decât multe fructe. Acestea includ zmeură, struguri, suc de portocale și chiar afine.

Beneficiile și dezavantajele cafelei se echilibrează destul de mult. Dar anumite persoane ar putea fi expuse unui risc mai mare. Așadar, rămâneți vigilenți.

