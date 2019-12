Timpurile in limba engleza

Exista doar trei timpuri de baza in limba engleza: trecutul, prezentul si viitorul. Timpul trecut este folosit pentru orice s-a intamplat inainte de acest moment. Prezentul este folosit pentru orice se intampla chiar acum sau pentru declaratii generale. Viitorul este folosit pentru orice se va intampla la un moment dat. Desigur, nu este chiar atat de simplu, deoarece aceste timpuri au cateva variatii care le fac mai specifice. Aceste variatii vorbesc despre timpul exact in care se petrec actiunile. Toate cele trei timpuri au doua tipuri principale de variatii: simple si continue. Pentru a invata mai usor timpurile poti urma un curs online de limba engleza, cursuri de grup sau poti apela la un meditator.

Verbele in limba engleza

Exista doua tipuri de verbe in engleza: verbe regulate si verbe neregulate. Invatarea verbelor neregulate este esentiala pentru limba engleza, deoarece acestea sunt folosite in proportie de aproximativ 70% atunci cand comunici. Este usor sa inveti verbele regulate, deoarece acestea sunt conjugate la simple past si past participle prin simpla adaugire a sufixului „ed”. In schimb, verbele neregulate au propria lor conjugare, care trebuie invatata si memorata pentru fiecare in parte. Pentru a-ti usura munca, este indicat sa inveti inca de la inceput conjugarea unui verb. De fiecare data cand inveti un verb nou, ar trebui sa inveti si timpurile sale.

Gramatica limbii engleze

Pentru a invata usor gramatica limbii engleze, ar trebui sa apelezi la un meditator, sau sa urmezi cursuri de limba engleza. Cursurile online te ajuta sa inveti timpurile si verbele mult mai rapid. In plus, pe langa meditatii si cursuri poti urmari emisiuni de televiziune si poti efectua teste online. O alta modalitate de a invata usor gramatica limbii engleze, este de a citi foarte multe carti. Desi ti se poate parea ciudat sa citesti fara sa cunosti regulile gramaticale, vei observa in timp ca vei invata modele corecte de gramatica, care te vor ajuta atunci cand vorbesti si scrii.

Gramatica este o parte importanta atunci cand vrei sa inveti limba engleza. Dar, pe langa gramatica, trebuie sa exersezi citirea, scrierea, vorbirea si ascultarea, precum si invatarea vocabularului nou si imbunatatirea pronuntiei. Este nevoie de mult timp pentru a invata o limba noua, iar limba engleza ar putea fi deosebit de dificila daca nu primesti sprijin si sfaturi. Daca vrei sa inveti corect limba engleza, inscrie-te la un curs sau apeleaza la un meditator, care te poate ajuta sa-ti urmaresti progresul, sa te corectezi si sa-ti imbunatatesti abilitatile de comunicare in limba engleza.

