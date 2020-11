De ce ai nevoie de hidroizolații?

Pentru început, important este să știi faptul că hidroizolația are întotdeauna rolul de a crește durata de viață a pardoselilor pe care le alegi pentru terasă. Este vorba despre produse care ajută la absorbirea tensiunii, a vibrațiilor și, în același timp au rolul de a tempera presiunea exercitată pe pardoseală. Mai mult, cu ajutorul unei hidroizolații bune, poți scăpa de scârțâitul parchetului, de exemplu și poți menține mai mult nivelul de căldură dorit în interior. Este esențial însă să iei în considerare și locul în care vrei să pui izolație: există mai multe modele de astfel de produse: unele sunt potrivite pentru a fi puse sub gresie, iar altele sub parchet.

Ce tipuri de hidroizolații ai la dispoziție când vrei să-ți amenajezi terasa exterioară?

membrane poliuretanice – ideale pentru terase, membranele poliuretanice sunt extrem de eficiente pentru protejarea teraselor. Aceste produse se prezintă sub formă unor covoare negre, care sunt formate din bitum și se montează cu grijă în spațiile exterioare. Astfel de membrane ajută la prevenirea infiltrațiilor de apă, dar și la protejarea pardoselilor pe termen lung împotriva condițiilor meteo nefavorabile;

hidroizolații din PVC – este bine să alegi această variantă dacă ai o terasă orizontală ori înclinată. Membranele din PVC se fixează mecanic, iar apoi se termosudeaza cu aer cald. Optând pentru acest material, vei proteja pardoseala de razele ultraviolete, mai ales dacă nu ai terasă acoperită și, în același timp îți asiguri o protecție ridicată împotriva organismelor biologice, așa cum sunt sporii, bacteriile și fungii;

membrane poliuretanice – se numără printre cele mai noi și mai modern variante pe care le ai la dispoziție atunci când vrei să-ți protejezi pardoselile exterioare. Hidroizolatiile din această categorie sunt realizate pe baza de rășini poliuretanice și ajută la etanșarea, dar și sigilarea pardoselii prin tehnici de ultima generație.

Recomandări Cursă strânsă pentru Casa Albă. CNN și Fox News anunță că Biden a câștigat statul Wisconsin, unde Trump a cerut renumărarea voturilor. Mesajul transmis de democrat

Care sunt cele mai importante avantaje de care ai parte atunci când alegi hidroizolații de calitate?

protejarea pardoselii – unul dintre cele mai importante avantaje, pe care e bine să le iei în considerare este acela că optând pentru o hidroizolație potrivită, de calitate, îți protejezi foarte bine gresia de pe terasă. Fiind vorba despre un loc în care petreci mult timp, este recomandat să ai grijă la modul în care îl amenajezi de la început, astfel încât să îl poți folosi ani la rândul fără probleme;

hidroizolațiile țin apa la distanță – printre beneficiile de care este recomandat să știi se numără și acela că hidroizolațiile nu permit apei de ploaie să se infiltreze în pardoseală. Este important că gresia să rămână uscată la interior, pentru a nu se sparge și pentru a rămâne în condiții optime;

flexibilitate – întrucât hidroizolațiile sunt de mai multe tipuri, ele se pliază foarte bine pe orice tip de suprafață, indiferent dacă ai terasă dreaptă sau înclinată. Secretul este să alegi înțelept modelul care se potrivește cel mai bine în spațiul pe care îl ai la dispoziție.

De unde faci achiziția?

Cu numeroase tipuri de hidroizolații și pardoseli la dispoziție, asigură-te că știi câte puțin despre fiecare model: în acest fel vei putea lua întotdeauna o decizie optimă pentru nevoile tale.

Echipa Milucon.ro îți oferă atât produse de calitate, cât și garanția unui montaj excelent în cel mai scurt timp!





PARTENERI - GSP.RO Cum a dat-o afară Donald Trump pe Nadia Comăneci: „Te iubesc, dar ești concediată!”

PARTENERI - PLAYTECH Andreea Bălan a fost OPERATĂ de URGENȚĂ. Ce se întâmplă chiar acum la spital

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2020. Berbecii își găsesc un punct de sprijin în ceea ce merge bine în viață

Știrileprotv.ro Și-a implantat doi colți uriași pentru a semăna cu o orcă. Cum arată acum. FOTO

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus