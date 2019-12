Care sunt avantajele igienei orale profesionale?

Igiena orala la Hayat Dent, cabinet stomatologic Constanta, se efectueaza prin indepartarea usoara a tartrului cu ultrasunete, metoda Air-fiow pentru a indeparta placa si pigmentarea de pe smalt intr-un mod bland, pentru a readuce dintii la culoarea lor naturala. Datorita fluorarii, se creeaza o bariera care evita patrunderea microorganismelor in structura smaltului. Tartrul se formeaza in timpul intaririi treptate a placii pe smalt. Periajul obisnuit, dar incorect sau nepasator este putin probabil sa impiedice aparitia acestuia. Intre timp, tartrul prezinta un pericol grav pentru sanatatea smaltului si gingiilor, deoarece bacteriile daunatoare se inmultesc in grosimea sa.



In plus, depunerile pe dinti provoaca aparitia unor buzunare gingivale – goluri intre smalt si tesuturile moi care se invecineaza cu acesta. In astfel de buzunare, se acumuleaza resturi alimentare, provocand descompunerea, intoxicatia cavitatii bucale si a intregului corp uman. Acest lucru duce la un miros neplacut, la carierea dintilor, slabirea si pierderea acestora. Periajul igienic al dintilor executat la un cabinet stomatologic, cu ultrasunete este un procedeu eficient pentru indepartarea tartrului, deoarece actioneaza usor, nedureros, nu dauneaza smaltului si gingiilor. In plus, aparatul cu ultrasunete permite curatarea chiar si in acele zone dintre dinti in care o perie conventionala nu patrunde. Spalarea dintilor cu fluxul de aer poate preveni aparitia tartrului si placii, fiind posibila si albirea dintilor in mai multe tonuri. Pasta de dinti profesionala de curatare, care este aplicata pe email cu un dispozitiv special, elimina placa. Si eliminand pigmentul din email, sistemul Air-fiow indeplineste si o functie estetica.

Indepartarea tartrului

Albirea dintilor cu ultrasunete la un cabinet stomatologic este una dintre procedurile populare pentru igiena orala profesionala, in care placa tare este eliminata fara consecinte si fara durere. Impreuna cu placa, stomatologul elimina focarele bacteriilor daunatoare care provoaca patologii: carii, parodontite, gingivite etc. Medicul de la un cabinet stomatologic foloseste un scaler pentru a indeparta placa dentara. In timpul functionarii acestui instrument, au loc vibratii, iar cu ajutorul lor este distrus tartrul. De asemenea, buzunarele parodontale sunt complet curatate. Din cand in cand, este furnizat un flux de apa in partea de sus a dispozitivului cu ultrasunete, care elimina contaminantii.

Care este procedura de indepartare a placii dentare ?

Medicul dintr-un cabinet stomatologic poate efectua o injectie cu calmant daca pacientul are o sensibilitate ridicata a smaltului. Cu ajutorul unui varf vibrator, se indeparteaza depunerile dentare intre dinti, pe smalt si pe gingii. Buzunarele parodontale sunt curatate de resturile alimentare si de acumularile de microorganisme daunatoare. Se folosesc benzi abrazive speciale pentru a curata zonele inaccesibile periilor si atei dentare.



